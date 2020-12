El pitjor 'blockbuster' i la gran pel·lícula d'autor del 2020, estrenes destacades de la setmana

'Wonder Woman 1984'

Un 'blockbuster' ni meravellós ni feminista

De tan eixordador com ha sigut el rebombori generat per la decisió de Warner d'estrenar simultàniament a sales de cinema i a HBO Max les seves pròximes pel·lícules sembla que hem oblidat que els cinemes no només necessiten setmanes d'exclusivitat per als blockbusters, sinó també blockbusters competents que generin en el públic la necessitat d'anar al cinema (i també tornar-hi en el futur). No és el cas de Wonder Woman 1984, que aquest divendres arriba a la cartellera, una seqüela tan esperada com finalment decebedora, víctima d'una duració exagerada i una direcció incapaç d'orquestrar satisfactòriament les seves ambicions èpiques i emocionals. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Martin Eden':

La gran pel·lícula d'autor del 2020

Martin Eden, la novel·la autobiogràfica en què Jack London va reflectir la seva transformació de mariner en escriptor així com el seu inconformista ideari socialista, és coneguda com la novel·la dels autodidactes. L’italià Pietro Marcello, que es va fer cineasta estudiant els films de l’armeni Artavazd Pelešjan, coneix bé el vertigen que s’experimenta en intentar conquerir, sense xarxa, les més grans fites artístiques. Així, quan el Martin Eden de Marcello (un descomunal Luca Marinelli) grata el cim de la seva quimera intel·lectual i romàntica –anhela enamorar una jove burgesa–, la ficció s’esquinça per acollir unes misterioses imatges documentals en les quals una esposa acomiada el seu marit, que ha d’emigrar a la recerca de feina. ¿Som davant d’una validació del romanticisme d’Eden? ¿O del primer indici de la traïció del protagonista als seus orígens proletaris? Marcello renega de les respostes unívoques. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Host'

La pel·lícula de terror que necessitava el confinament

El fantasma a la màquina és un concepte del filòsof anglès Gilbert Rye que amb el temps va ser adoptat amb certa llicència poètica pels conreadors britànics del fantàstic. Parafrasejada en clàssics catòdics com The stone tape i Ghostwatch, aquesta idea suggereix que els dispositius tecnològics tenen una aura esotèrica que pot contenir i amplificar un ens espectral. Host és l’evolució lògica d’aquesta línia de pensament, adaptada a l’era de la viralitat i, sobretot, de la pandèmia i la distància física. El seu punt de partida és simple: avorrides durant el confinament, una colla d’amigues queden per fer una sessió d’espiritisme a través de Zoom, però la seva actitud sorneguera desperta fa esclatar la còlera d’un fantasma. Segueix llegint. Estrena als cinemes i en lloguer a Movistar, Rakuten, Orange, Filmin i Vodafone

'La madre del blues'

L'adeu pòstum i furiós de l'actor de 'Black Panther'

Aquest film produït per Denzel Washington no és, com dona a entendre el títol castellà, un biopic sobre Ma Rainey, figura llegendària del blues, sinó una fidel adaptació de Ma Rainey's Black Bottom, peça teatral del dramaturg afroamericà August Wilson ambientada al Chicago dels anys 20. Es tracta d'una pel·lícula, per tant, sobre una cançó –la del títol original de l'obra– però també sobre les persones que van participar en la seva gestació: la intèrpret, Ma Rainey, els músics negres que la van gravar i els productors blancs que van pagar (una misèria) pel tema i se'l van apropiar. Segueix llegint. Disponible a Netflix