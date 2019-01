Els Estats Units deneguen el visat a un actor de 'Roma'

Les autoritats dels Estats Units han denegat el visat per entrar al país a Jorge Antonio Guerrero, un dels actors de la pel·lícula d'Alfonso Cuarón 'Roma', que està nominada a 10 Oscars. Segons informa el portal mexicà 'Quién', l'actor que interpreta en Fermín –el xicot de la protagonista– havia demanat el visat per assistir a la cerimònia dels Oscars, que se celebrarà el 24 de febrer a Los Angeles. Era la tercera vegada que el demanava i la tercera que l'hi denegaven. "Va ser poc memorable, la senyoreta que em va entrevistar fins i tot semblava enfadada", explicava l'actor.

Guerrero, que també és conegut per encarnar el Cadete Tello de la sèrie 'Luis Miguel', ja va intentar anar als Estats Units fa uns mesos per fer "turisme". Quan 'Roma' es va estrenar a Netflix l'actor va intentar per segon cop aconseguir el visat sense èxit, i va perdre l'oportunitat de participar en la gira promocional de la pel·lícula i en gales de premis com els Globus d'Or. En el tercer intent Guerrero va aportar una carta d'invitació redactada per una de les productores de 'Roma' especificant les seves tasques promocionals, però segons l'actor els funcionaris es van negar a llegir-la.

Tot i les tres negatives, Guerrero no dona la batalla per perduda i intentarà obtenir el visat un altre cop per arribar a temps a la cerimònia dels Oscars, a la qual està convidat com a membre de l'equip artístic de 'Roma'.