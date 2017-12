Unes actrius i una directora d’Oscar

‘Les noies de Mossbank Road’

LA VILLARROEL 16 DE DESEMBRE

Amb El preu, d’Arthur Miller, estrenat fa dos anys, Sílvia Munt va deixar clar que és una de les millors directores d’actors del teatre català. Amb Les noies de Mossbank ho ratifica amb tres actrius (Marta Marco, Clara Segura i Cristina Genebat) que ofereixen el millor recital interpretatiu de fa anys. L’obra de la dramaturga i actriu britànica Amelia Bullmore - Di and Viv and Rose en l’original-és una comèdia sobre l’amistat aixecada sobre el recurrent tema dels somnis, afectes i tensions per la convivència en un apartament de tres joves que tot just han sortit de casa i comencen la universitat. En aquest cas, la relació es projecta fins que tenen 40 anys, i mostra així com el pas del temps les afectarà individualment i com a amigues. Són tres noies de 18 anys amb perfils prou diferents per confegir una mirada prou universal i reconeixible. La Rose (Segura) és un sac d’alegria i vitalitat que descobreix les meravelles del sexe i que en gaudeix fins a les últimes conseqüències. La Di (Marco) és esportista i orgullosament lesbiana, i la Viv (Genebat), la més seriosa i hermètica, té la voluntat de triomfar com a dissenyadora a costa de deixar de banda la seva vida emocional.

La comèdia mostra una excel·lent estructura teatral que combina amb habilitat el que és més lúdic i divertit amb els inevitables apunts dramàtics inherents a la vida. L’autora dibuixa els personatges amb cert esquematisme, però els vesteix amb trets emocionals molts clars i directes, de manera que es fan creïbles i generen molta empatia. Són les actrius (fantàstic el càsting) les que vehiculen les emocions amb una rotunditat i profunditat immillorable, tant en l’eufòria i l’energia de la joventut com en la tristesa de les adversitats de la quarantena, i és la direcció de Sílvia Munt, sense menystenir l’exquisida escenografia, la que converteix en excel·lent una funció cridada a convertir-se en un dels gran èxits de la temporada.