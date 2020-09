Adetca critica la limitació de mil persones amb el 70% de l'aforament

L'entusiasme amb què el sector cultural va rebre dilluns l'ampliació dels aforaments als teatres, els cinemes i les sales de concerts ha quedat aigualit aquest dimarts. "La nova normativa inclou una lletra petita amb restriccions afegides que abans no hi eren", ha lamentat la presidenta de l'Associació d'Empreses Teatrals de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal. En concret, Adetca critica la limitació d'un màxim de 1.000 espectadors si els teatres obren amb el 70% de l'aforament i de 500 espectadors si ho fan al 50%. Aquest límit de butaques –del qual ja va informar l'ARA dilluns– "és incomprensible i dificulta l'activitat dels teatres grans", diu Vidal. A Barcelona, les sales afectades per aquesta restricció són el Gran Teatre del Liceu, el Tívoli, el Coliseum, el Palau de la Música, L'Auditori i l'Auditori del Fòrum. En aquests casos no podran assolir el 70% de l'aforament perquè preval la limitació de mil persones.

L'associació també voldria que la restricció al 70% de l'aforament s'estengués als equipaments culturals de tot Catalunya. Ara per ara les sales de Girona, Salt, Reus i alguns municipis de la Noguera tenen l'aforament limitat al 50%. "En aquests municipis ara hi ha una limitació de 500 persones que ahir no tenien. Tot plegat fa que l'activitat sigui encara més inviable", ha subratllat Vidal. La presidenta d'Adetca ha reiterat que "el teatre és segur a tot el territori" i ha dit que esperen aviat "l'aixecament de la restricció de l'aforament del 50% a Girona i altres poblacions catalanes".

Adetca s'alegra d'haver superat "una llarga i injusta fase de restriccions per sobre de les que ja suposen les butaques de separació" i considera que els nous paràmetres indiquen que "es va pel bon camí". Ara bé, el sector teatral es marca la fita "d'aconseguir la fi definitiva de les restriccions d'aforament" i, per tant, poder omplir les platees dels teatres amb el públic protegit amb mascareta i complint totes les mesures de seguretat.

"El públic vol regles clares"

Les sales de cinema també veuen l'ampliació del límit dels aforaments com "un pas en el bon camí", però demanen "claredat", segons el president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Tarrazón ha dit que la mesura "reforça la confiança en els espais culturals i els acosta una mica més a la tan necessària viabilitat econòmica". Tot i això, ha reclamat transparència i comunicació per part de les administracions, sobretot de cara als espectadors. "Nosaltres ens podem plantejar el sudoku que es vulgui perquè ens arremangarem per solucionar-ho, però el públic vol regles clares i no se'ls transmet una casuística d'actuació clara", ha lamentat.

L'ampliació fins al 70% de l'aforament a Barcelona i 15 municipis metropolitans s'aplica a partir d'aquest dimarts i, de moment, té validesa fins a l'1 d'octubre.

Les sales de concerts tornen a quedar fora

L'actualització de les mesures deixa enrere les sales de concert, que continuen sense poder obrir, ni tan sols per programar actuacions amb e públic assegut. Sí que es poden fer en espais que tenen llicència d'auditori, de teatre, de cafè concert i de cafè teatre, però els que tenen llicència de sala de festes i espectacles, bar musical i discoteca amb o sense música en viu, que són la majoria dels locals del teixit musical, tal com recorda Carmen Zapata, gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc). "Per exemple, el Barts pot obrir fer-hi concerts perquè té llicència de teatre, però la Sala Apolo no", explica Zapata. També hi ha espais amb "la mateixa tipologia", però la llicència determina sí poden obrir o no. La complexitat de les llicències encara dificulta més una solució efectiva.

"Un altre problema és que a diferència del teatre i el cinema, la música encara no té un pla sectorial del Procicat. Es van reprendre les reunions fa deu dies, i esperem que s'arribi a una solució aviat. Ara com ara estem com estàvem", recorda Zapata. A l'Asacc avancen feina, i estudien també les possibilitats de viabilitat de les sales de concerts amb el públic assegut. L'Apolo, per exemple, podria passar de més de mil persones dretes a tot just un parell de centenars amb cadires i distància. "Però amb el 100% del personal treballant-hi", diu Zapata, que tanmateix no descarta cap escenari perquè la música en directe torni a les sales.