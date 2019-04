Us proposem els plans culturals del cap de setmana

Vic s’avança a Sant Jordi

DISSABTE

VIC

Vic celebra aquest cap de setmana un dels seus mercats més concorreguts, el del Ram, i avança deu dies Sant Jordi convidant 40 escriptors i il·lustradors perquè signin i dediquin les seves obres. La cita serà a la rambla del Passeig i comptarà amb la presència de pesos pesants com Rafael Nadal, Llucia Ramis, Toni Soler, Víctor Amela, Maria Barbal, Bel Olid, Jordi Cabré, Eva Baltasar, Pilarín o Marc Capdevila.

Homenatge a Montserrat Caballé

DIVENDRES

GRAN TEATRE DEL LICEU

“És el comiat a la diva, una celebració, no un dia trist”, diu el president del patronat del Liceu, Salvador Alemany, sobre el concert El somriure de Montserrat Caballé, que se celebra avui al Liceu (20 h) i que també es podrà seguir pel canal 33. Amb direcció escènica de Lluís Pasqual, hi participaran Josep Carreras, Jaume Aragall, Saioa Hernández i Agostina Smimmero, entre d’altres. I mitjançant uns vídeos també recordaran Caballé amics com Plácido Domingo, Zubin Mehta, Roberto Alagna, Teresa Berganza, Ainhoa Arteta i Juan Diego Flórez. Com diu Carreras, serà “un homenatge a tot el que ha representat la Caballé en el món de l’òpera”. La filla de la soprano, Montse Martí, agraeix “l’amor i l’afecte que el Liceu ha mostrat sempre”, i abans del concert recollirà de mans de l’alcaldessa Ada Colau la Medalla d’Or de la Ciutat a títol pòstum al Saló dels Miralls.

Marató de circ a Mataró

DE DIVENDRES A DIUMENGE

MATARÓ

Mataró se suma al Dia Mundial del Circ (enguany avançant-se al segon cap de setmana d’abril per la Setmana Santa) amb una marató que començarà avui amb la companyia Volem Volar!, que oferirà tallers a Cronopis, i continuarà dissabte al Nou Parc Central amb més tallers i diferents números de verticals, perxa xinesa, mà a mà, etc., que oferirà Cabaret de Circ. Els encarregats de tancar diumenge aquesta marató circense seran Cia. Malicia i Cia. Circooltura.

Erotisme, cinema i art

DEL 12 D’ABRIL AL 19 DE MAIG

FILMOTECA DE CATALUNYA

Un sol interior, amb Juliette Binoche, inaugura avui i demà el cicle El sexe al cinema, que inclou Baby Doll, Happy Together, El lector o La pianista. Són films eròtics que -juntament amb reflexions d’autors com Foucault, Barthes, Freud o Butler- han inspirat l’artista Carla Soza per crear una sèrie d’il·lustracions digitals que també s’exposen a la Filmo. Amb les imatges no només narra una cita sinó que reflexiona sobre moral, censura o identitat.

Lletres al Parlament

DIVENDRES

PARLAMENT DE CATALUNYA

El Parlament ja celebra Sant Jordi amb una lectura de textos de Caterina Albert, Joan Brossa, la Colla de Sabadell (Francesc Trabal, Joan Oliver i Armand Obiols), Simona Gay, Dolors Monserdà, Teresa Pàmies i Maria Antònia Salvà. Roger Torrent serà el primer a llegir, al pati de la biblioteca del Parlament, i el seguiran diferents diputats i membres de la societat civil en un acte que vol retre homenatge a la literatura catalana i que es va iniciar l’any 2005.