Albert Serra guanya el gran premi del Festival Internacional de Marsella

La 29a edició del FidMarseille (Festival Internacional de Marsella), un dels festivals de cinema més prestigiosos del món, ha reconegut els cineastes Albert Serra i Dora García amb el gran premi de la competició internacional. Serra, conegut per films com 'El cant dels ocells' (2008) i 'Història de la meva mort' (2013), s'ha endut el premi per 'Roi Soleil' (2017), una videoinstal·lació que recrea les últimes hores del monarca francès. L'obra és la continuació de 'La mort de Lluís XIV', la pel·lícula amb què el cineasta es va presentar al Festival de Canes el 2016.

'Roi Soleil' parteix de les imatges que Serra va rodar a principis del 2017 durant una 'performance' a la Galeria Graça Brandão de Lisboa, un cop ja s'havia estrenat 'La mort de Lluís XIV'. A la capital portuguesa, Serra va escenificar durant set dies la mort lenta i agònica del monarca, que va interpretar Lluís Serrat. El cineasta va gravar la 'performance' i va convertir les 29 hores de rodatge en un llargmetratge de 61 minuts que va titular 'Roi Soleil'.

Dora García, premiada per 'Segunda vez'

El Festival Internacional de Marsella també ha reconegut Dora García per la seva obra 'Segunda vez', centrada en l'art del 'happening' i els mitjans audiovisuals. El llargmetratge explora en quatre episodis la figura d'Oscar Masotta, un pensador argentí conegut per haver introduït la psicoanàlisi de Jacques Lacan a l'Argentina, Mèxic i Espanya. El film es podrà veure els dies 1 i 3 de setembre al Museu Reina Sofia de Madrid.

A banda d'aquest reconeixement, el festival ha atorgat una menció especial del jurat a Carlos Vázquez i Teresa Arredondo per la seva obra 'Las cruces'. En paral·lel, la pel·lícula argentina 'El ruido son las casas', de Luciana Foglio i Luján Montes, s'ha endut una menció especial del jurat d''opera prima'.