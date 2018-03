"Nosaltres anirem a la presó però vosaltres tindreu por"

Josep Miquel Arenas (Valtonyc), Alex Nicolaev (Elgio) i Pablo Hasel tenen dues coses en comú: fan cançons i s'enfronten a la presó per cantar-les. Aquesta tarda més de 200 persones s'han reunit a Can Capablanca (Sabadell) per escoltar-los en l'acte 'A la presó per cantar?'. Els tres músics no s'han autocensurat, han cridat a la mobilització i han criticat un sistema que els vol enviar a la presó per ser crítics. L'Audiència Nacional va acusar Elgio, juntament amb altres membres del col·lectiu La Insurgencia, d'enaltiment del terrorisme i s'enfronta a dos anys i un dia de presó. Les lletres de les cançons d'Elgio parlen sobretot de desnonaments, especulació i violència policial: "Tot plegat ha tingut un impacte en la meva vida, però és també un atac a tots els que sou aquí, perquè és un dret que ens arrenquen a tots", ha assegurat. "És una repressió permanent que ens afecta a tots i té un objectiu que és fer agafar por. Nosaltres podem acabar a la presó, però els que tindreu por sereu tota la resta", ha dit. Elgio considera que l'estat espanyol és "feixista, repressor i autoritari" i ha reivindicat la llibertat per a tots els presos que són a la presó per lluitar: "Independentment del que s'hagi dit a les cançons, ens hi hem de solidaritzar i demanar l'amnistia per a tots els presos", ha assegurat.

"A l'Estat li surt molt barat empresonar per opinar"

Pablo Hasel va rebre la notícia aquest divendres: l'Audiència Nacional va condemnar-lo a dos anys i un dia de presó, a més d'una multa de 24.300 euros que si no paga pot comportar un altre any de presó. Tot plegat per "enaltiment del terrorisme", amb l'agreujament de reincidència (dos anys i un dia), per "injúries contra la Corona i utilització de la imatge del rei" (10.800 euros o sis mesos de presó) i per "injúries i calumnies contra les institucions de l'Estat" (13.500 euros o set mesos i mig de presó). Per a Hasel, que un cantant entri a presó marca un abans i un després: "No passava des que Miguel Hernández [el poeta condemnat i afusellat el 1942 en ple franquisme] va entrar a la presó. La resposta també ha de marcar un abans i un després", ha dit Hasel. "A l'Estat li està sent molt barat empresonar per opinar. Hem d'organitzar la solidaritat per donar-hi resposta, hem de lluitar contra aquesta repressió ", ha afegit Hasel.

"Ens ataquen a nosaltres perquè som dèbils"

"Segurament entraré a la presó d'aquí 15 dies", ha dit Valtonyc. El Tribunal Suprem va ratificar el 21 de febrer la condemna contra el raper mallorquí de tres anys i sis mesos de presó. Segons el Suprem, Valtonyc és culpable de tres delictes: "Enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes", "calúmnies i injúries greus a la Corona" i "amenaces" contra Jorge Campos, el president d'Actúa Baleares. "Ens ataquen a nosaltres perquè som dèbils i és una forma d'aplicar l'autocensura a altres artistes", ha dit Valtonyc. "Som caps de turc. A nosaltres ens empobreixen per cantar i a la policia els apugen el sou per apallissar la gent l'1 d'octubre", ha afegit el cantant mallorquí. Com els seus companys, Valtonyc ha fet una aferrissada defensa de la llibertat d'expressió: "Els dèbils hem de poder opinar sobre els poderosos". I com Elgio i Hasel, Valtonyc ha cridat a la mobilització. Si la resposta a la censura d'Arco va ser compartir l'obra i a la del segrest de 'Fariña' exhaurir el llibre, el raper mallorquí creu que s'ha de continuar desobeint: "S'han de compartir les nostres cançons i se'ns ha de citar". L'acte ha acabat amb els tres rapers cantant les cançons per les quals han estat condemnats.