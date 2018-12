L'assemblea de la SGAE no aprova els estatuts

L'assemblea general extraordinària de la Societat General d'Autors i Editors ha decidit aquest dijous rebutjar la reforma dels estatuts que l'entitat de gestió estava obligada a fer per adaptar-se a la nova llei de propietat intel·lectual.

La reforma dels estatuts, que havia de ser aprovada amb una majoria de dos terços, no ha tirat endavant perquè només ha tingut el suport del 58% dels vots. Dels 22.536 vots, 9.220 han sigut en contra i 13.014 a favor. Amb aquest resultat, la SGAE no compleix el requeriment del ministeri de Cultura, que ara, i d'acord amb l'article 192 de la llei de propietat intel·lectual, pot iniciar els procediments per intervenir l'entitat de gestió de drets d'autor espanyola.

En l'assemblea els socis de la SGAE sí que han donat suport a la nova normativa del repartiment dels drets d'autor amb 12.022 vots a favor (54,74%), 9.755 en contra (44,42%) i 185 abstencions. D'aquest manera la SGAE accepta el que determina la nova llei de propietat intel·lectual que s'aprovarà al febrer: posar un límit del 20% a tot el que es recapti per cada autor per l'emissió de la seva obra en horari nocturn, l'anomenada 'roda de les televisions'. És el mateix límit marcat per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. L'assumpció d'aquest percentatge acaba amb "la roda", denunciada el 2013 davant la Fiscalia Anticorrupció per l'expresident de la SGAE Antón Reixa.

Finalment, l'assemblea ha rebutjat amb el 53% dels vots el repartiment dels beneficis de desembre. Segons les dades aportades pel president de la SGAE, José Ángel Hevia, la setmana passada, els socis de la SGAE s'han repartit 107 milions d'euros, dels quals 18 van ser destinats a la música emesa en la franja nocturna (aquests encara es repartien al 50% entre autors i editors musicals vinculats a les televisions).