El ballarí de Jan Fabre: "Tinc por de la reacció del públic"

Abans d'aterrar a Girona, Matteo Sedda, l'actor que interpreta el solo dirigit per Jan Fabre 'The generosity of Dorcas', ha enviat un comunicat al públic del Temporada Alta: "Espero gaudir del respecte de l'audiència per poder actuar amb tranquil·litat". El ballarí és conscient que hi ha una campanya que crida al boicot a l'obra, arran de la denúncia pública d'abusos i vexacions contra Fabre per part de vint actors i treballadors de la companyia Troubleyn, a la qual pertany Sedda des de fa cinc anys. "Mai he viscut en Jan com un agressor, un sexista, un racista o algú que humiliï deliberadament les persones", diu al comunicat. L'artista explica a l’ARA que per això les acusacions el van "sorprendre": "Crec en la feina artística del Jan i la companyia i per això vaig decidir continuar treballant-hi".

Matteo Sedda no només protagonitza el solo que es podrà veure aquesta tarda al Teatre de Salt, sinó que també actua a 'Mount Olympus', l'obra de 24 hores que ell descriu com "extrema no només físicament sinó també mentalment" i que està programada al juny al Teatre Lliure. "És una experiència que ningú més em podria donar. La vam fer tots junts. Som una família, estem molt units. Per això també és bonic", assegura, cosa que contrasta amb les acusacions contra Fabre, a les quals no es vol referir. Diu que és el primer cop que encara una polèmica com aquesta: "Tinc por de la reacció del públic. No sé què passarà. Espero que em respectin dalt de l'escenari". Els solos dirigits pel belga han passat sovint pel Temporada Alta i han sigut plats forts del festival. Només trenta persones han tornat les entrades.

'The generosity of Dorcas' fa referència a la Dorques bíblica (l a dona que teixia i donava la roba a les vídues necessitades), però aplica aquesta generositat a l'artista: "M'entrego a l'audiència", diu. Sedda es transforma en tot de personatges, d'ocell a princesa, sota un arc iris d'agulles de cosir amb fils de colors que connecten amb la divinitat. El ballarí diu que treballar de tu a tu amb Fabre va ser "una experiència màgica, preciosa, com a intèrpret": "Hi va haver moments durs. Vam treballar molt. En Jan sap el que vol, per això és un geni, però vam confiar l'un en l'altre".