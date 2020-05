32 ballarines de 14 països ballen 'La mort del cigne' per recollir fons per fer front al covid-19

Trenta-dues ballarines de 14 països diferents –els Estats Units, Cuba, Rússia, Austràlia, el Canadà, la Xina, Mèxic, Dinamarca, Noruega, les Filipines, Àustria, França, Sud-Àfrica i el Regne Unit– han ballat confinades a casa seva la corprenedora peça La mort del cigne de Fokine amb música de Camille Saint-Saëns, en la iniciativa Swans for Relief. Liderada per Misty Copeland, primera ballarina de l'ABT, el vídeo busca recollir fons per ajudar els companys ballarins i ballarines que per culpa de la pandèmia de covid-19 han vist reduïts dràsticament els seus ingressos.

La iniciativa està gestionada a través de la plataforma Gofundme Charity i de moment ja s'han recaptat 176.983 dòlars en sis dies, d'un objectiu fixat de 500.000 dòlars. La distribució dels fons recaptats es farà a través de l'organització sense ànim de lucre Entertainment Industry Foundation (EIF) i es farà mitjançant l'atribució de beques.