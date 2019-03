'La bella dorment' de Txaikovski es balla a Terrassa

La companyia russa Sant Petersburg Festival Ballet representarà aquest diumenge 'La bella dorment' de Txaikovski al Centre Cultural de Terrassa, amb un elenc de trenta joves ballarins.

L'obra és un dels ballets clàssics més significatius del compositor rus, coreografiat pel mestre de ballet francès Marius Petipa i que es va estrenar el 1890 al Teatre Mariinski de Sant Petersburg davant d’una audiència d’aristòcrates russos de la cort imperial.

La companyia Sant Petersburg Festival Ballet la va fundar el 2011 Maksim Jutxin, que va ser director artístic del Teatre Mikhailovski de Sant Petersburg durant molts anys. En el repertori de la companyia hi figuren espectacles de ballet clàssics com 'El trencanous', 'El llac dels cignes', 'Giselle' i 'Chopiniana'.

L'Aurora txaikovskiana

El text de 'La bella dorment' és d'Ivan Vsevolojski, que es va inspirar en les versions de Charles Perrault (1697) i els germans Grimm (1812). La composició musical és de Txaikovski. En aquesta versió situada a Europa, el rei Florestan XXIV i la reina celebren el bateig de la seva filla, l'Aurora, i conviden totes les fades, que l'obsequien amb regals. La cerimònia es veu interrompuda per la presència d'una fada malvada, la Carabosse, perquè no l'han convidada. Per venjar-se, vaticina que algun dia la princesa es punxarà el dit amb un fus i morirà. Però la Fada de les Liles rebaixa a temps la maledicció i aconsegueix que l'Aurora no mori però caigui adormida en un son profund del qual només es podrà despertar amb el petó d'un príncep.