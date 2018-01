La policia britànica no considera "sospitosa" la mort de Dolores O'Riordan

La policia britànica ha anunciat aquest dimarts que no considera "sospitosa" la mort de la vocalista de The Cranberries, Dolores O'Riordan, que va ser trobada morta aquest dilluns en un hotel de Londres. Un portaveu de Scotland Yatrd ha recordat que van trobar el cos sense vida de la cantant, que tenia 46 anys i que es trobava a l’hotel per participar en una "sessió breu d’enregistrament".

Les causes de la mort d’ O'Riordan encara es consideren "inexplicables", segons les mateixes fonts. El cas està en mans dels forenses, que determinaran què li va passar. El mitjans irlandesos apunten que la cantant hauria mort per causes naturals.

Els últims missatges de la cantant, a qui li havien diagnosticat un trastorn bipolar al maig, estaven plens de positivitat. El productor musical i amic personal de la cantant Dan Waite va dir dilluns que O'Riordan li havia enviat un missatge poc després de la mitjanit de diumenge on sonava "plena de vida" i on confessava que li agradava molt la versió de ‘Zombie’ del grup nord-americà de rock dur Bad Wolves, a la qual havia de posar veu. "Feia broma, i tenia ganes de veure’ns a mi i a la meva dona aquesta setmana. La notícia de la seva mort és devastadora; els meus pensaments són per al seu exmarit, Don Burton, els seus fills i la seva mare", afirma Waite.