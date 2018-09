Els camins cap als clàssics són inesgotables

L’artista Miquel Barceló parla com si xiuxiuegés. Sense impostura ni ostentació, explica com ha creat l’obra de bibliofília Aurea Dicta. És el primer gran llibre de bibliòfil que publica la Col·lecció Bernat Metge, que viu un nou impuls dins el grup Som. És, també, una de les primeres iniciatives que s’engeguen sota l’aixopluc de La Casa dels Clàssics, el flamant projecte de la Bernat Metge per obrir nous camins de difusió dels clàssics. Aquesta històrica col·lecció, creada el 1922 per Francesc Cambó, ha publicat fins ara més de 400 volums, entre els quals hi ha els Aurea Dicta, o Paraules d’or, publicats el 1960. Són un recull de sentències del “món romà i d’altres èpoques”, segons va explicar Raül Garrigasait, president de La Casa dels Clàssics.

Fa un any i mig aquestes frases cèlebres llatines es van posar en mans de Barceló i el resultat es va presentar ahir a la Pedrera, juntament amb La Casa dels Clàssics. N’ha sortit un volumàs en el qual les imatges no només “dialoguen amb les frases” sinó que s’hi fonen. Barceló taca i guixa el llibre. “No volia fer un llibre d’il·lustració de cites; en lloc d’una successió d’idees he volgut fer un llibre global de la història del pensament”, va explicar. Hi ha treballat “de manera orgànica”, damunt del text. “És un llibre ple de taques, perquè les pàgines es contaminen, cada cita conté les altres”, va afegir. D’aquesta edició de bibliòfil se’n fan 1.298 exemplars, numerats i signats per l’autor. El preu de sortida són 3.267 euros (99 euros al mes durant 33 mesos), per bé que a mesura que s’esgotin el preu anirà pujant. Es pot encarregar per internet, encara que alguns assistents ahir ja passaven pel datàfon per aconseguir el seu, després que un senyor amb guants els mostrés les pàgines. Aquests llibres han de servir per finançar altres projectes ambiciosos de La Casa dels Clàssics, com ara publicar en format butxaca els llibres clau del món grec i llatí, impulsar una col·lecció de clàssics universals -de clara inspiració europea- i fer un festival multidisciplinari dedicat als clàssics.

Que els camins per relacionar-se i treure suc dels clàssics són inesgotables ho va demostrar la consellera de Cultura, Laura Borràs, que va parlar a l’inici de l’acte perquè després havia d’agafar un avió. Borràs, que durant 24 anys ha “ensenyat els clàssics”, tal com va recordar, va passar del destí de Prometeu i de la capsa de Pandora a l’Ofèlia de Shakespeare, de qui va cantar una cançó. En sentir-la, el nen de Jordi Cuixart, acompanyat de la mare, Txell Bonet, va parar una atenció hipnòtica. Entre el públic també hi havia el president d’Òmnium, Marcel Maurí; el director general de Mediapro, Jaume Roures; el president de Focus, Daniel Martínez; l’editor Xavier Folch; el cap d’informatius de TV3, David Bassa; Artur Mas, i la diputada d’ERC i escriptora Jenn Díaz.