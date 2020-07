260x366 Les cançons de l’estiu ‘Nossa, nossa’: el ball preferit dels futbolistes / ALBERTO MARTÍN / EFE Les cançons de l’estiu ‘Nossa, nossa’: el ball preferit dels futbolistes / ALBERTO MARTÍN / EFE

‘Ai se eu te pego’, de Michel Teló

(2012)

Les maneres d’una cançó per arribar a l’èxit poden ser inversemblants, però poques vegades més curioses que aquesta: es va fer famosa per la celebració d’un gol. A finals de l’any 2011 el Reial Madrid jugava a la Rosaleda contra un Màlaga que no va poder frenar l’ímpetu de Cristiano Ronaldo, que va sentenciar el matx amb un hat trick. En el seu últim encert, el portuguès i el lateral Marcelo van córrer fins al córner per fer un ball que aquí ningú coneixia. En qüestió d’hores el vídeo del festeig, de tot just deu segons, feia la volta al món i es preparava per a un estiu d’or: era la coreografia d’Ai se eu te pego, del brasiler Michael Teló.

“ Nossa, nossa / Assim você me mata / Ai, se eu te pego / Ai, ai se eu te pego ”, la primera estrofa era també la tornada. Un ganxo que va córrer com la pólvora per xiringuitos i locals de platja de tot el país i que era especialment addictiu perquè venia acompanyat d’uns passos de ball que es van posar de moda entre els famosos, sobretot els esportistes. Rafa Nadal, Rudy Fernández, Abidal, Dani Alves i, per descomptat, Neymar, que va ser el primer a fer-lo al seu país. Instagram encara no tenia la força d’avui, però Twitter i Facebook van fer la seva feina.

Va ser número 1 no només al Brasil, sinó també en indrets ben poc acostumats a un sertanejo, subgènere country brasiler d’ Ai se eu te pego. A Alemanya, Holanda, Bèlgica o Suïssa van ballar-la amb la mateixa intensitat que en països llatins com l’Argentina, Espanya o Portugal. L’autor, Michael Teló, ja era molt popular al seu país abans d’aquest himne d’aparellament i ho ha seguit sent després, tot i que en l’àmbit internacional mai ha repetit cap èxit d’aquesta envergadura. A l’Estat el seu triomf va ser rotund: el clip més vist de l’any a YouTube Espanya, amb 82 milions de reproduccions.

Encara que no soni habitualment a les ràdios, tradicionalment la música brasilera ha tingut adeptes a casa nostra, i no només per la samba o la bossa nova, sinó també per algun bolet que acostuma a explotar a l’estiu. ¿Un altre exemple? La Lambada. En parlarem en una altra ocasió.