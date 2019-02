Goya 2019: Una catifa vermella entre escots i reivindicació

Vermell a la catifa i vermell als vanos que lluïen els convidats, com Isabel Coixet, per clamar contra la violència masclista per iniciativa de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals. El complement, amb el lema #NiUnaMenos, va compartir protagonisme amb l’alta costura i, sobretot, amb els escots, tant femenins com masculins.

El grup dels escots va comptar amb diversos noms il·lustres. Lola Dueñas, que arribava com a nominada a millor actriu per Viaje al cuarto de una madre, que va trepitjar la catifa vermella amb un vestit platejat estil anys 20 d’Eduardo Andes.

651x366 Lola Dueñas / JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE Lola Dueñas / JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

Més sòbria però també lluint escot va aparèixer Belén Cuesta, que duia un elegant model negre d’escot profund d’Óscar de la Renta.

651x366 Belen Cuesta/ EFE Belen Cuesta/ EFE

En la secció masculina va destacar Eduardo Casanova, que va fer evident que no té cap problema en mostrar pectoral. L’actor i director va vestir una camisa blanca d’escot pronunciat que va combinar amb una jaqueta de tendència militar, pantalons de tub i sabates de punta.

651x366 Eduardo Casanova / EFE Eduardo Casanova / EFE

Pinzellades de barroquisme

També va ser atrevida, però més per la superposició de capes que no pas per ensenyar pell, Najwa Nimri. L’actriu de Quién te cantará va barrejar un vestit platejat de serrells de Gucci amb un caçadora d’inspiració torera i flors, un look barroc adient amb la seva personalitat.

651x366 Najwa Nimri / EFE Najwa Nimri / EFE

També va ser excessiva Paz Vega, que, tot i que fa anys que no apareix a les nominacions, és una fixa de la gala. L’actriu de Lucía y el sexo va apostar per un voluminós vestit de volants decorat amb flors fúcsies i una gran llaçada rosa.

651x366 Paz Vega / REUTERS Paz Vega / REUTERS

Acostumada a ser una de les que sempre donen la campanada, aquest any Macarena Gómez va empal·lidir al costat de Nimri i Vega. La reina del terror ibèric va fer gala de la seva condició de noia Helbig i va portar un vestit de la dissenyadora catalana rematat amb una caputxa que va demanar la mateixa actriu, una elecció que, tot i que arriscada, la va convertir en una de les més elegants de la nit. El to blanc del vestit, decorat amb lluentons negres que formaven una silueta d’espiga, tenia un cert deix de moda nupcial, reforçat pel coll rodó i la màniga francesa.

651x366 Macarena Gomez / GETTY Macarena Gomez / GETTY

Molt més conservadora va ser Penélope Cruz, que, malgrat que sempre figura entre les més ben vestides, aquest vegada va sorprendre amb un vestit de Chanel gris perla que no feia ni fred ni calor. El model, amb faldilla de silueta sirena amb capes superposades i coll hàlter, quedava lluny del glamur made in Hollywood que l’ha fet cèlebre els últims anys.

651x366 Penélope Cruz / GETTY Penélope Cruz / GETTY

Més enllà de les actrius

Les cantants també van tenir el seu protagonisme a la gala i sobretot dues, Rosalía i Amaia, es van endur totes les mirades. La primera va deixar més d'un espectador amb la boca oberta amb el seu kimono de la última colecció de Juan Vidal amb sabates de Juan Vidal X Magrit.

651x366 Rosalía / REUTERS Rosalía / REUTERS

La cantant Amaia va optar una opció més discreta amb un vestit de Paco Rabanne que deixava part de les cames a l'aire, combinat amb sandalies de Jimmy Choo.

651x366 La cantant Amaia / EFE La cantant Amaia / EFE

Però en el capítol d'atreviments (i encerts) destaca, sobretot, el vestit d'Ana Castillo, que va optar per un conjunt vermell de faldilla i 'crop top' de Jorge Acuña amb un resultat espectacular.

651x366 Anna Castillo / EFE Anna Castillo / EFE

Els presentadors de la gala, Silvia Abril i Andreu Buenafuente van optar per un look clàssic i elegant. Ella amb un vestit fet a mida per Nacho Aguayo per a Pedro del Hierro, i ell amb un esmòquing de Toque de Sastre i sabates Martinelli.

651x366 Silvia Abril i Andreu Buenafuente / GETTY Silvia Abril i Andreu Buenafuente / GETTY

Vestits espectaculars

En el capítol de vestits espectaculars, destaquen, per mèrits propis, Silvia Abascal, amb un disseny a base de tul lila, rosat i blanc, de Marchesa i Nathalie Poza, amb un espectacular vestit negre amb cua i espatlla amb volum d'Stella McCartney. També Juana Acosta lluïnt un vestit negre, cenyit al cos, amb asimetries i taxtes platejades, de Dolce & Gabbana; o Marisa Paredes amb un espectacular vestit blanc de màniga llarga i amb trasparències, de Dior per Maria Grazia Chiuri.

651x366 Silvia Abascal / GETTY Silvia Abascal / GETTY

651x366 Nathalie Poza / GETTY Nathalie Poza / GETTY

651x366 Juana Acosta / EFE Juana Acosta / EFE