El Centre Cultural Terrassa programa 30 espectacles per a la tardor i l'hivern

El Centre Cultural Terrassa (CCT) ha vist com la pandèmia impactava de ple en la seva programació de la primavera. Tenien 23 espectacles programats que s'han vist obligats a suspendre per la crisi sanitària del coronavirus i, des del 8 de març, l'equipament cultural no ha pogut aixecar el teló. Tot i això, el director artístic del Centre Cultural Terrassa, Adrià Fornés, és optimista i ha programat 30 espectacles per enfilar l'últim tram del 2020, a la tardor i l'hivern.

Fornés planteja tres escenaris a partir del setembre: obrir al 100% d'aforament i amb mascareta obligatòria, fer-ho al 50% d'aforament o bé, en el pitjor dels casos, haver de cancel·lar la programació. "Treballem pensant que podrem obrir. Si no ho podem fer al 100%, farem dues funcions de cada espectacle amb el 50% del públic a cadascuna. Ja ho hem pactat així amb les companyies", explica Fornés, que ha aconseguit reprogramar 13 dels 23 muntatges cancel·lats.

Com és habitual a la programació del CCT, la dansa hi tindrà un fort protagonisme els pròxims mesos. L'equipament rebrà la Jivoy Dance Company, encapçalada per un dels coreògrafs internacionals més prometedors, i el Malandain Ballet Biarritz, que parteix de la tècnica clàssica per crear coreografies amb tocs de modernitat. També acollirà l'estrena de Fordlandia, de Lucia Lacarra i Matthew Golding, que interpretaran una obra on fusionen dansa, música i arts visuals. A més, el Centre Cultural ha repescat el Ballet Nacional d'Espanya i el Ballet i Orquestra de Sant Petersburg de la primavera passada i organitzarà la tercera Gala de Ballarins Catalans al Món, en què reuneix intèrprets del país que actuen en grans companyies internacionals.

Anècdotes del Tricicle i circ xinès

Més enllà de la dansa, el CCT també serà l'escenari de concerts, teatre, màgia, circ i humor. L'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà uns quants recitals des de l'octubre fins al gener amb repertoris de Beethoven, Mozart i els tradicionals valsos vienesos de Sant Esteve. Blaumut, el violinista Strad i el Manel Fuentes Acoustic Trio completen la programació musical de l'espai.

En teatre, la sala ha reprogramat El pare de la núvia i rebrà també Carles Sans, que relatarà anècdotes del Tricicle ara que la companyia plega veles. Del Tricicle també es podrà veure l'espectacle Forever young, i Pep Plaza, Peyu i Martita de Graná portaran els seus monòlegs a l'escenari del CCT. En màgia, Jorge Blass i el Mag Lari passaran pel CCT, que també tindrà espai per al circ amb Dream journey, del Gran Circ Acrobàtic Xinès.

Pel que fa a la programació infantil del CCT, la sala ha reprogramat espectacles com el del Pot Petit –que ja està gairebé exhaurit– i Dumbo, el musical. Aquest últim "ha generat molt d'interès del públic", explica Fornés, i "servirà al setembre de tret de sortida de la temporada". També hi haurà un altre musical, Aladin, que es va poder veure fa dos anys, i una nova producció del Trencanous amb una coreografia feta per Rodolfo Castellanos. "Hem fet audicions presencials i virtuals els últims mesos per escollir vint ballarins, la majoria dels quals són catalans", assenyala Fornés, que apunta que aquest espectacle mostrarà "l'esplendor d'aquesta jove companyia".

Des de mitjans de març el CCT no ha acollit cap espectacle, però els responsables de l'espai no volien anar-se'n de vacances sense haver aixecat el teló. Per això, aquest dijous a la tarda han organitzat un assaig general de Malditas plumas, l'espectacle que Sol Picó havia d'estrenar al TNC i que es va veure obligada a suspendre. L'assaig, amb més d'un centenar de persones convidades, servirà al CCT per acomiadar la temporada 2019-2020 amb l'esperança que, de cara a la tardor, l'equipament pugui tornar a acollir públic amb més o menys normalitat.