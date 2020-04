Les sales de cinema reclamen ajuts proporcionals a les restriccions d'aforament

La Federació de Cinemes d'Espanya (Fece), que representa més del 80% de sales de cinema de l'Estat, ha reclamat aquest dimecres unes mesures de rescat a les administracions públiques de cara a la tornada a la reobertura dels cinemes, prevista en la fase 2 del desconfinament. En el mateix comunicat, la Fece ha compartit el protocol sanitari que ha elaborat per garantir la seguretat del públic quan torni a les sales.

El sector de l'exhibició calcula en 100 milions d'euros les pèrdues acumulades durant la crisi del covid-19 com a conseqüència del tancament dels cinemes, una xifra a la qual afegeix a partir de la reobertura de les sales 43,5 milions d'euros mensuals pels costos d'implantar el nou protocol sanitari i la reducció d'ingressos per la limitació de l'aforament a una tercera part (i que en la fase 3 seria del 50%).

Els exhibidors sol·liciten a les administracions:

Adaptació dels ERTO per força major a l'etapa de transició, ja que assumeixen que no es podran reincorporar tots els treballadors.

Creació d'un fons específic i finalista per reparar l'impacte de tenir els cinemes tancats i la limitació de l'activitat a llarg termini.

Lloguers proporcionals a l'aforament disponible en els cinemes i exempcions i moratòries en el cas dels cinemes en risc de tancar.

Ajuts directes per compensar els costos de la implantació del protocol sanitari.

Fons automàtics de rescat per alleugerir la situació del sector, especialment a les comunitats autònomes amb empreses en situacions crítiques i fases de desescalada més lentes.

Pel que fa al protocol sanitari per garantir la seguretat dels espectadors, els exhibidors proposen mesures com fomentar la venda d'entrades per internet i amb targetes contactless; instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic, cartells que informin de les distàncies mínimes i mampares de vidre a les taquilles; substituir el tall físic de l'entrada per lectors digitals o control visual; incrementar la freqüència de neteja de les superfícies de contacte, els lavabos i les sales; equipar els treballadors amb material de protecció individualitzat; controlar l'aforament com estableixin les autoritats en cada fase i facilitar l'agrupació a les sales de les persones que convisquin a la mateixa casa.