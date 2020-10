La fira de circ Trapezi, suspesa per la pandèmia

El Trapezi de Reus no es va celebrar a la primavera, i tampoc ho farà a la tardor. L'organització de la fira i l'Ajuntament de Reus han decidit anul·lar-la a última hora davant de la situació sanitària provocada per la crisi del coronavirus. "És una decisió molt dolorosa i desagradable. Volíem tirar endavant el Trapezi, però no podrà ser. El risc de contagi s'ha enfilat de manera molt ràpida i la previsió és molt pitjor", ha explicat el regidor de Cultura i Política Lingüística de Reus, Daniel Recasens. "El Trapezi significava concentrar en tres dies més de 15 companyies a Reus. Estem convençudíssims que espectacle per espectacle podríem garantir la seguretat, però el paquet de tota la fira és molt gran. Per això preferim anul·lar-la", ha afegit Recasens.

La 24a edició del Trapezi havia de celebrar-se aquest cap de setmana, del 23 al 25 d'octubre, i havia de portar una quarantena d'espectacles per diferents espais de la capital del Baix Camp. Al maig la fira es va haver d'adaptar a la situació sanitària i va dividir-se en tres parts. La pota presencial és la que s'havia de celebrar ara, amb muntatges com Mentir lo mínimo d'Alta Gama i Déja vu de Manolo Alcántara. Aquest any la fira havia apostat sobretot per companyies nacionals com Hotel Iocandi, Rhum & Cia, Madame Gaüc i Mortelo & Manzani, entre altres.

"Hem de trobar noves fórmules, estem fent un camí nou per trobar-les", ha dit el director artístic del Trapezi, Leandro Mendoza, que ha recordat que al maig es van presentar les companyies de forma virtual i que al juny es va fer la part professional de forma semipresencial. L'organització lamenta que aquest any finalment no hi hagi exhibició presencial dels espectacles i espera que la 25a edició, prevista per al maig de l'any vinent, es pugui desenvolupar sense suspensions.