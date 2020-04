La fórmula del Circ Històric Raluy per actuar malgrat el confinament

Fa més de tres setmanes que la carpa del Circ Històric Raluy està muntada a Castelldefels, on la companyia havia d'estrenar el seu espectacle el 12 de març. Però l'aturada de l'activitat arran de la crisi sanitària del coronavirus va impedir que els artistes actuessin al municipi, on han quedat confinats. "La situació ens va agafar a tots desprevinguts. No hem tornat a casa perquè no podíem abandonar el circ sense desmuntar-lo", explica el codirector del Circ Històric Raluy, William Giribaldi. Com els seus companys del Circ Raluy Legacy, els artistes passen la major part del dia dins les caravanes del circ i han hagut de reestructurar els assajos a la carpa per evitar que hi coincideixin més de dues persones.

El confinament ha deixat el Circ Històric Raluy sense saber quan el públic podrà tornar a entrar a la seva carpa per veure l'espectacle. "Tota la previsió de la gira ha saltat pels aires. Com tot el sector, estem molt tocats i en pagarem les conseqüències durant un temps", diu Giribaldi. Malgrat la situació, els artistes s'han empescat la manera d'actuar sense saltar-se les mesures de seguretat. Des de fa dues setmanes, cada diumenge la companyia retransmet en directe una petita actuació a través de YouTube, Facebook i Instagram.

"Trobàvem molt a faltar poder sortir a pista, així que vam buscar la manera de poder-ho fer respectant en tot moment les mesures de seguretat del confinament i modificant els números per garantir que els artistes estiguin a un metre i mig de separació", assenyala Giribaldi, que admet que "és molt estrany" actuar en un espai sense espectadors ni aplaudiments. Encara que sigui a distància, la resposta del públic ha sigut molt més intensa del que esperaven. "Només preteníem portar el circ a casa de la gent que està confinada, però les visites es van disparar –destaca Garibaldi–. Vam arribar a tenir més de 350.000 usuaris mirant la funció, és un èxit increïble".

Mentre no canviï la situació, els artistes treballaran per actuar virtualment cada diumenge. Després de centrar-se la setmana passada en la màgia, de cara al diumenge vinent preparen una actuació protagonitzada per malabaristes. "No volem repetir números, de manera que n'estem pensant de nous, tot i que és difícil preparar-los i assajar-los amb el confinament", apunta Giribaldi. Ara mateix, els artistes intenten agafar-se a la part positiva de la situació: "Podem crear nous números –diu Giribaldi– i el públic ho agraeix molt".