Ada Colau presenta les primeres mesures per al teixit cultural de la ciutat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat aquest dimecres deu mesures "per intentar pal·liar els efectes del coronavirus en el teixit cultural" com a resposta a la crisi generada pel Covid-19. Les mesures van de noves línies de subvenció monetàries a d'altres de fiscals, a més de diversos compromisos per facilitar les programacions culturals a la ciutat. "La cultura és un sector especialment fràgil en temps de crisi. No ens oblidem del sector cultural", ha recordat l'alcaldessa. El tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, ha detallat un pla de mesures i ha destacat la col·laboració del grup municipal d'Esquerra Republicana en algunes de les propostes, així com la bona disposició a col·laborar amb el departament de Cultura i amb els diferents agents del sector cultural.

Les 10 mesures proposades pel consistori són:

Convocatòria d’una subvenció extraordinària d’un milió d’euros dirigida a "pal·liar els efectes de la crisi posant especial atenció en aquelles estructures més febles vinculades a la cultura de base en totes les seves variants i sectors (teatres de proximitat, espais de creació, cooperatives culturals i altres entitats del sector)". Una inversió extraordinària d'un milió d'euros per a la xarxa de biblioteques de la ciutat, "canalitzada mitjançant llibreries de Barcelona i distribuïdores, per incrementar els fons de les biblioteques de la ciutat". Avançament de part dels caixets de programacions ajornades per la crisi, que seran destinats a companyies i artistes. Es preveu "el període que abasta la declaració d’estat d’alarma i mentre segueixi vigent". Tanmateix, no s'especifica quants diners es destinaran a aquesta mesura. Com a mesures tributàries: per una banda, "el reforçament dels fons destinats a la convocatòria per subvenció de l’IBI de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub) per a entitats culturals obertes al públic, com ara sales de teatre, cinemes, espais de creació, comerç cultural i llibreries". Per l'altra, "la creació de subvencions per finançar el 100% de les taxes per rodatges audiovisuals a la ciutat fins al 31 de desembre del 2020". És a dir, seran diners finalistes destinats únicament al pagament de les taxes. "Priorització de les vies ordinàries de suport al teixit cultural", com ara subvencions, programacions i comunicacions públiques, i "aplicació específica en l’àmbit cultural" de les disposicions generals referents a manteniment de contractes i ocupació derivada, extensió i modificació de terminis quan sigui necessari. El festival d'estiu Grec afegirà a la programació dissenyada per a aquesta edició "el màxim nombre de produccions de companyies del país i de la ciutat que hagin quedat cancel·lades del 15 de març al 30 d’abril o dates posteriors si continua la situació d’emergència i alarma". De moment, el Grec es manté en el calendari al juliol, i a més s’allargarà a l’agost per ampliar el marge de reprogramacions. La proposta de l'Ajuntament no especifica com i en quines condicions es farà el Grec si la crisi sanitària obliga a reformular els aforaments. També al juliol està previst que es facin els espectacles de carrer que havien de formar part de la Quinzena de la Dansa Metropolitana al març. Pel que fa a Sant Jordi, l’Ajuntament "facilitarà a la Cambra del Llibre tots els permisos necessaris i la pacificació de carrers i avingudes de la ciutat en la data en què finalment se celebri" la Diada del Llibre d’enguany. El festival literari Món Llibre, que organitza l’Ajuntament al CCCB i al Macba, es reprograma i es farà els dies 20 i 21 de juny. El consistori "reorganitzarà el calendari de grans esdeveniments culturals i festivals de música que tenen lloc a Barcelona en cas que sigui necessari". La coordinació es farà des de l’Icub, d'acord amb els diferents responsables dels esdeveniments i les infraestructures de la ciutat.

La pròxima convocatòria dels espectacles i actuacions del Districte Cultural serà més àmplia per donar cabuda a més produccions.

Peticions a l'Estat i la Generalitat

Colau demana a l'Estat i la Generalitat "mesures fiscals i econòmiques que reverteixin positivament i transversalment a tot el sector". Al govern espanyol, del qual forma part el partit de l'alcaldessa, li demana que "destini els 25 milions d’euros previstos en el conveni de bicapitalitat" a fer front "al dèficit conjuntural que es produeixi als equipaments de capitalitat entre el 15 de març i el final del període que abasti l’estat d’alarma", i a "una aportació extraordinària" dins del conjunt de mesures per donar suport al teixit cultural de la ciutat. També proposa que Pedro Sánchez redueixi l’IVA cultural al 0%, "assimilant-lo al de l’àmbit educatiu, com a mínim fins al desembre del 2020".

Pel que fa a la Generalitat, l'alcaldessa de Barcelona li demana la creació d'un "espai de coordinació mentre duri la crisi per canalitzar conjuntament les mesures en l’àmbit de la cultura que impliquin a ambdues institucions, i tancar "un acord amb l’Institut Català de Finances per obrir una línia de microcrèdits de fins a 20.000 euros, a interès molt baix o zero, per poder atendre demandes i necessitats de petites i mitjanes empreses culturals, facilitant-ne els tràmits necessaris".

Propostes de JuntsxCat

El grup municipal de JuntsxCat també ha fet propostes aquest dimecres aplegades en un "pla de xoc per salvar el sector cultural de la ciutat davant la crisi pel Covid-19 i que en garanteixi la recuperació i el rellançament". Aquest pla de xoc hauria l’haurien de treballar "en una taula de diàleg" les organitzacions dels diferents sectors culturals i els seus responsables, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, la conselleria de Cultura de la Generalitat i l’àrea de Cultura de la Diputació.

JuntsxCat demana un pla de tresoreria d’emergència amb "línies de crèdit urgent a interès preferent (o zero), per fer front a despeses fixes i devolució d’entrades, davant la manca d’ingressos" i per a "la creació d’un fons específic perquè cada sala pugui recuperar part dels ingressos, basant-se en el principi de danys emergents i lucre cessant".

També proposa "un pagament immediat del deute i dels retards d’entitats públiques als organitzadors d’esdeveniments culturals" i "l’exempció del pagament de l’IBI dels espais d’exhibició mentre duri el tancament".

I, com l’alcaldessa, JuntsxCat apel·la a les altres administracions; en el seu cas, demanen un fons de "préstecs específics per a empreses culturals, a tipus zero, per fer front al manteniment d’estructures", "el retorn de la quota d’autònoms de març, si s’ha pagat, i supressió del pagament futur, fins tres mesos després del retorn a la normalitat, per ajudar a estabilitzar els professionals", "assegurar que els ERTO no suposin una pèrdua retributiva per als empleats i no consumeixin atur" i "promoure un nou marc fiscal i laboral per a les indústries culturals, com és el cas a Itàlia i França".