Una comèdia negra amb Hugh Jackman i les estrenes 'online' de la setmana

'LA ESTAFA (BAD EDUCATION)'

Hugh Jackman protagonitza aquesta comèdia sobre el frau educatiu més escandalós dels EUA

En el cinema, el món financer sol ser l’escenari habitual dels relats de corrupció econòmica, sobretot en aquests anys en què diverses pel·lícules han recreat els escàndols que ens van conduir a la Gran Recessió del 2008. A La estafa, dirigida per Cory Finley i amb Hugh Jackman de protagonista, els delinqüents canvien de professió i tenen el rostre dels amables funcionaris educatius d’una de les millors escoles públiques dels Estats Units. Som a l’any 2000, sona Moby a la ràdio i tothom pensa en el principi del segle XXI com un moment de bonança. També els protagonistes, Frank Tassone (Jackman), director de l’escola Roslyn, a Long Island, i Pamela Gluckin (Allison Janney), l’auxiliar de direcció, que fa com a mínim set anys que es fan d’or gràcies a la comptabilitat creativa amb què manegen l’institut. Segueix llegint. Disponible a HBO a partir del 5 de juny

'NO DEJES RASTRO (LEAVE NO TRACE)'

Un sobri drama 'indie' sobre la possibilitat de la vida als marges

Un dels títols amb més bona acollida crítica als Estats Units aquests darrers anys, el tercer llargmetratge de ficció de Debra Granik, s'estrena, com cada cop és més habitual amb el cinema independent, tard i via streaming. La directora de Winter's bone torna a convertir una noia jove (Thomasin McKenzie, vista fa poc a Jojo Rabbit) en el motor narratiu i moral d'un relat sobre vides als marges. Aquí la que duen un veterà de la Guerra de l'Iraq, el Will (Ben Foster), i la seva filla adolescent Tim, establerts de manera clandestina i autosuficient en un parc natural prop de Portland. Segueix llegint. Disponible a Netflix a partir del 5 de juny

'LA CASA LOBO'

Animació sinistra i radical que s'inspira en fets reals del feixisme

La sanguinària policia secreta del Xile pinotxetista disposava d'un amagatall inesperat per a les seves accions més clandestines: la Colònia Dignitat, una comunitat fundada per un militar nazi i depredador sexual. Aquesta història real ha inspirat films com Colonia, de Florian Gallenberger, un drama d'època empolvorat de thriller sobre captivitats i intents de fugida protagonitzat per Emma Watson i Daniel Brühl. Els realitzadors Joaquín Cociña i Cristóbal León han seguit un camí molt diferent a La casa lobo, un malson fílmic d'animació artesanal (premiat per la crítica al festival L'Alternativa) que fingeix ser l'al·lucinada advertència del guru sectari sobre els perills del món exterior. Segueix llegint. Disponible a Filmin a partir del 5 de juny