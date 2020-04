Una comèdia absurda de Quentin Dupieux i les estrenes online de la setmana

'LA CHAQUETA DE PIEL DE CIERVO'

Jean Dujardin acompanya Quentin Dupieux en el seu darrer viatge al no-res

Al principi de La chaqueta de piel de ciervo, el protagonista, el Georges, es desfà de la seva americana de pana submergint-la en l’urinari d’una gasolinera. A través d’aquest assassinat simbòlic, el personatge posa fi a una vida mediocre abans de reinventar-se adquirint una nova peça de roba: una jaqueta de pell de cérvol que, tot i anar-li una mica petita, a ell li sembla feta expressament per a la seva perxa. Segueix llegint. Disponible a Movistar+

'LOS BUENOS MODALES'

El conte tendre i cruel d'un nen-llobató brasiler

El segon llargmetratge de Marco Dutra i Juliana Rojas –una de les millors sorpreses del fantàstic recent– du a terme una original incursió en l'imaginari de la licantropia, alhora que retrata el rostre dual de la societat brasilera. Los buenos modales arrenca amb la trobada entre l'Ana (Marjorie Estiano), una noia soltera embarassada, i la Clara (Isabél Zuaa), la infermera que vol treballar al seu càrrec. En la primera part, el film desenvolupa la inesperada aproximació a través de les cures i la sexualitat entre aquestes dues dones d'entorns socials antagònics, mentre que en la segona fa una volta de cargol a la temàtica del licantrop des de la perspectiva de la criança, la maternitat i el pas de la infantesa a l'adolescència. Segueix llegint. Disponible a Filmin

'POLLY PERVERSE STRIKES AGAIN!'

Un triangle amorós que satiritza les relacions de parella

Fa un mes, Filmin donava tota una sorpresa incorporant al seu catàleg la filmografia del nord-americà Dan Sallitt, un cineasta inèdit a les sales espanyoles fins que el 2019 va estrenar-se la notable Fourteen. Però encara faltava una peça per completar la seva obra i era precisament Polly Perverse strikes again!, la seva opera prima, rodada en vídeo a mitjans dels vuitanta i molt poc vista fora dels Estats Units. La textura del vídeo, que esborra els contorns i fa una mica onírics els exteriors nocturns, confereix un alè d'un altre temps a la història del Nick, un fotògraf que veu trontollar la seva ensopida vida en parella quan la Theresa, un antic amor universitari, irromp en escena. Segueix llegint. Disponible a Filmin

651x366 'Polly Perverse Strikes Again!': un triangle amorós que satiritza les relacions de parella / Filmin 'Polly Perverse Strikes Again!': un triangle amorós que satiritza les relacions de parella / Filmin

'LA ASAMBLEA'

Parlant la gent tampoc s'entén

Un grapat de persones es reuneixen a l'estiu en un local tancat per celebrar una assemblea. El Josep, que porta la veu cantant, vol aprovar com sigui una proposta en la qual porta mesos treballant, però les hores passen i la cosa no avança. Cada intervenció, cada matís i cada volta de rosca són un pas enrere que allunya la possibilitat d'arribar a un acord. I no diguem ja si algú apareix amb una bossa de croissants acabats de fer. Asamblea, el primer llargmetratge d'Álex Montoya, observa en clau de comèdia irònica les dificultats de la gent per dialogar de manera constructiva i, concretament, de la democràcia participativa i assembleària. Segueix llegint. Disponible a Filmin