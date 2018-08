Després de la jornada de dijous, en què van actuar Quimi Portet i La Raíz, entre d’altres, la programació del Festival Acústica de Figueres s’escampa arreu de la ciutat divendres i dissabte. Tot seguit, els 10 concerts imperdibles de l’Acústica 2019.

Joan Dausà

El músic de Sant Feliu de Llobregat segueix la gira de presentació d'‘Ara som gegants’, un disc que Joan Dausà defensa com a "més lluminós i positiu". El concert és aquest divendres a la plaça Catalunya de Figueres.

Madame Monsieur

Aquest duo francès va representar França a Eurovisió amb una cançó sobre la crisi dels refugiats i crítica amb la política del president Macron. La contundència del missatge anava acompanyada d’un pop amb bases electròniques que aquest divendres es podrà escoltar a la plaça Palmera (22.30 h).

Alfred García

La Rambla de Figueres s’omplirà aquest divendres a partir de les 23 h per seguir les evolucions d’ Alfred García, el músic que ha aprofitat el pas per ‘Operación Triunfo’ per catapultar la seva carrera musical. En directe continua posant a prova el repertori que més endavant inclourà en l’àlbum de debut.

Mishima toca ‘Set tota la vida’

Concert especial de Mishima a la plaça Catalunya a la mitjanit. El grup liderat per David Carabén interpretarà el disc ‘Set tota la vida’, publicat fa onze anys i que va representar la consolidació de l’etapa en català de Mishima.

Pupil·les

Els Catarres a la Rambla (1 h) i les Pupil·les a la plaça Palmera (1.30 h) tancaran els concerts de divendres. Mentre els primers despleguin els seus èxits, les valencianes Pupil·les (Natàlia Pons i Mireia Matoses) posaran en joc hip-hop i 'dancehall' combatiu i feminista. "V de vagina!"

Reggae per Xics

La irresistible proposta familiar dels Reggae per Xics obrirà dissabte la programació a la Rambla (19 h). Aquesta vegada, amb l’espectacle ‘Ballant damunt de la lluna’, que inclou versions i també temes propis.

Judit Neddermann

Protagonisme femení a l’Acústica de dissabte. Núria Graham (21 h) i Judit Neddermann (22.30 h) actuaran a la plaça Palmera: la primera amb el seu característic pop de sensibilitat 'indie' i la segona amb el repertori del disc ‘Nua’. A més, Paula Valls portarà el seus jazz-soul a la plaça Josep Pla (21.30 h).

Animal

Gerard Aledo, cada dia més influenciat per Jorge Drexler, va estrenar el disc ‘La melodia del foc’ (2018) al Canet Rock, i des d’aleshores Animal l’ha seguit interpretant en directe en una gira que dissabte fa escala a la plaça Catalunya de Figueres (22 h).

Love of Lesbian

Love of Lesbian són sinònim de festa, i encara més ara que estan celebrant vint anys de trajectòria. No és estrany, doncs, que el grup de Santi Balmes ocupi un lloc destacat a l’Acústica: aquest dissabte a la Rambla a partir de les 23 h.

Albert Pla

I després de Love of Lebian, serà Albert Pla qui tancarà l’escenari de la Rambla a la una de la matinada. Tot i que està immers en l’espectacle ‘Miedo’, que a l’octubre arribarà al Barts de Barcelona, a Figueres farà un concert amb alguns dels seus col·laboradors de confiança.