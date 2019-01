L’Estat congela la inversió cultural a Catalunya

El govern espanyol incrementarà un 9,7% les partides destinades a Cultura, que s’enfilaran aquest any fins als 953 milions d’euros. L’augment, presentat ahir amb el projecte dels pressupostos generals de l’Estat, serà imperceptible a Catalunya, on les inversions queden congelades a les xifres de l’any passat. De les institucions catalanes amb aportacions del govern espanyol, gairebé la meitat -el Museu Nacional de Catalunya, la Fundació Antoni Tàpies, la Fundació Joan Miró i la Fundació Pau Casals- rebran el mateix import que el 2018. Els increments, en els pocs centres que n’hi ha, són insignificants.

Al MNAC l’Estat hi destinarà 2,1 milions d’euros, mentre que al Museu d’Art Contemporani de Barcelona l’aportació serà d’1,1 milions d’euros. Les dades evidencien, un any més, la distància abismal entre les partides dels museus barcelonins i les dels madrilenys, que aquest any augmenten considerablement: al Museu Nacional del Prado se li han assignat 59,1 milions d’euros (un 18,1% més), amb 9 milions d’euros més que el 2018 que es destinaran a la commemoració del bicentenari de la institució. D’altra banda, al Museu Reina Sofia l’augment serà d’un 5%, amb 41,5 milions d’euros.

Entre les institucions catalanes, la que més creix percentualment és el Mercat de les Flors, però en realitat es tracta només de 25.000 euros. Fira Tàrrega també tindrà un increment irrisori, igual que el Teatre Lliure i l’Orfeó Català - Palau de la Música. Al Gran Teatre del Liceu, la inversió torna a ser similar a la del 2017 i constitueix la partida més gran que ve a Catalunya: 10,3 milions d’euros, un 2,47% més que el 2018. El Festival Internacional de Cinema de Sitges rebrà 125.000 euros. El que no apareix desglossat als comptes, a diferència d’altres anys, és l’Institut d’Estudis Catalans. Confien que els seus prop de 300.000 euros d’ajuda estiguin inclosos dins d’una partida mixta.

Segons els pressupostos, es destinaran 250.000 euros a la rehabilitació de la casa natal de Dalí, un projecte compromès pel PP des de fa més de 10 anys i que mai s’ha executat. La construcció de la nova seu de l’Arxiu Provincial de Girona rep, també un any més, 120.000 euros. Tal com es va comprometre el ministre José Guirao, l’Estat torna a incloure el projecte de la Biblioteca Provincial de Barcelona amb 25.000 euros inicials que preveu anar incrementant els propers anys fins als 5,5 milions d’euros el 2022; això en cas que comencin les obres. A Tarragona, el Museu Arqueològic tindrà 1,8 milions d’euros per a la climatització i el Museu Paleocristià se n’endú 500.000. Pel que fa a les restauracions patrimonials, l’Estat destinarà 200.000 euros a la Seu Vella, 91.670 a la catedral de Vic i 200.000 al baluard de Sant Narcís del castell de Sant Ferran de Figueres.

En global, la cultura creix més que la despesa pressupostària de l’Estat, que enguany serà un 5,3% més substanciosa. Ara bé, segueix tenint poc pes als comptes: representa un 0,2% dels pressupostos, mentre que defensa és un 2,4% i les pensions, un 40,9%. Les aportacions a cultura queden lluny de l’impacte positiu que tenen als comptes de l’Estat: segons dades oficials, les arts generen al voltant d’un 2,4% del PIB. Entre les propostes per al conjunt de l’Estat destaca la rebaixa de l’IVA dels llibres electrònics (que passa del 21% al 4%), l’augment del Fons de Protecció a la Cinematografia i els 3,5 milions d’euros per comprar llibres per a les biblioteques.