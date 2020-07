'Carpe diem': la consellera de Cultura demana programar actes quan baixin els contagis

Carpe diem. És la idea que ha repetit aquest dijous, dia en què se celebra el Sant Jordi d'estiu, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. Creu que en alguns municipis s'ha actuat amb una "prudència excessiva" a l'hora de suspendre actes culturals per "por" al virus. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera ha defensat que "hem d'aprendre a viure amb un virus que ens mata" i que, per això, és important aprofitar els moments en què no hi ha tants contagis per programar les diferents activitats: "L'excessiva prudència fa a vegades suspendre activitats on no caldria i això perjudica molt el món de la cultura". Ha proposat fer un manual dels rebrots per "tenir tota la informació del que s'ha de fer" i ha defensat el carpe diem:"Si no tens contagis, fes-ho, ja vindran els mals temps".

Vilallonga ha apuntat que, precisament, l'evolució de la pandèmia fa que avui el Sant Jordi d'estiu no es pugui celebrar igual a Lleida i Barcelona que a Girona. A la capital s'han cancel·lat el centenar de parades que s'havien d'instal·lar al passeig de Gràcia. "Els autors aniran a les llibreries i se'ls podrà trobar", ha dit en referència a la suspensió. La consellera ha defensat que avui és el dia d'anar a les llibreries a comprar els llibres que ja s'han escollit. "Hem d'anar a la nostra llibreria de referència, al comerç de proximitat", ha apuntat.

El Sant Jordi d'estiu és de les llibreries

Vilallonga ha assegurat que vol estar "al costat dels llibreters i els editors fent-los sentir acollits pel departament", i ha assegurat que el sector ha treballat "moltíssim" en les mesures de seguretat. Ha assegurat que fins ara les vendes de llibres "no han anat tan malament perquè Catalunya és lectora".

Segons la consellera, les ajudes directes al sector cultural estan arribant i ha remarcat que el departament ha fet per primer cop una prestació social tramitada a través de Treball: "Hem intentat arribar a tothom i la prestació és per als treballadors més febles del món de la cultura". Vilallonga ha confiat que els pressupostos reservin un 2% a cultura. "A quest any ja eren molt millors que l'anterior, però l'alegria va durar poc per l'arribada de la pandèmia. La idea ara és que la cultura tingui una dotació més important", ha defensat.