Cancel·lacions culturals a Catalunya pel coronavirus

La prohibició de fer espectacles en espais amb un aforament de més de mil persones a causa del coronavirus ha dut el Liceu ha ajornar les representacions de l’òpera Lohengrin, de Wagner, que havien de començar el 19 de març. El director general del Liceu, Valentí Oviedo, ha explicat que el teatre actua d’acord amb les disposicions relatives a la fase d’alerta decretades pel Govern per als pròxims 15 dies. De moment es mantenen les quatre funcions dels dies 28 i 31 de març i 3 i 5 d’abril. El Liceu també ha suspès el projecte social El monstre al laberint, que implicava la participació d'escolars.

La mesura de la Generalitat també afecta recintes com el Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club, la Sala 1 de Razzmatzz, la Sala Apolo, L'Auditori, el Palau de la Música, el Poble Espanyol, l'Auditori del Fòrum, el Teatre Tívoli, el Teatre Victòria i el Teatre-Auditori de Sant Cugat, entre d'altres. Per tant, no es farà el concert de Sopa de Cabra al Poble Espanyol, ni el del Kanka al Teatre-Auditori de Sant Cugat, ni el de d'India Martínez a l'Auditori del Fòrum ni el de Gertrudis a Razzmatazz.

L’Auditori de Barcelona explica en un comunicat que es veu obligat a suspendre la seva activitat a partir del 12 de març i fins al 26 de març (ambdós dies inclosos) en compliment de les directrius anunciades aquest matí per la Generalitat per pal·liar els efectes del coronavirus. Això vol dir que se suspenen, entre d'altres, el concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya d'aquest divendres amb el pianista Evgeny Konnov i el trompista Carles Chordà, el concert de l'OBC al Festival Emergents d'aquest dissabte i el concert de la Banda Municipal de Barcelona (també dins el Festival Emergents) per a aquest diumenge.

El Palau de Música ha cancel·lat tots els concerts, conferències i activitats, tant a la sala de concerts com al Petit Palau, ja siguin esdeveniments propis o de promotors externs, entre el 12 i el 26 de març, ambdós inclosos. També s’ajorna el concert de l’Escola Coral de l’Orfeó Català previst per al diumenge 29 de març. En el cas dels concerts organitzats per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana s’està treballant per trobar noves dates per als concerts ajornats o cancel·lar-los definitivament si això no és possible. En el cas dels concerts organitzats per promotors externs, s’informarà de les novetats relatives a cada esdeveniment individualment a l’apartat corresponent al web www.palaumusica.cat. Entre els concerts cancel·lats al Palau de la Música hi ha el de Philippe Herreweghe amb el Collegium Vocale Gent del dia 19, el d'Academy of St Martin in the Fields del dia 17, el primer recital del cicle Vespres Barrocs (el de Xavier Sabata i Núria Rial amb Vespres d'Arnadí) del dia 14 i la Gran Missa en Do menor de Mozart del dia 22.

Igualment, totes les funcions programades del 12 al 26 de març de l’espectacle del Mago Pop Nada es imposible al Teatre Victòria de Barcelona també s'ajornen.

El Festival de Músiques Disperses de Lleida (Mud) ha anunciat que ajorna el concert de Sachiko Kanenobu, previst per a aquest dissabte, 14 de març, al Cafè del Teatre de Lleida, i buscarà una nova data per reprogramar l’actuació. La resta de programació del Mud, que comença demà dijous dia 12, es manté igual.

El Vida Festival també cancel·la la festa de presentació prevista per al 12 de març a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, en què havien d'actuar els grups Egyptian Blue i Pacosan. A més, el consell d'administració de Damm ha decidit suspendre tots els actes previstos a l'Antiga Fàbrica durant les pròximes dues setmanes. Això suposa la cancel·lació dels concerts del festival Obertura previstos al recinte.

El Centre Cultural Terrassa ha ajornat les actuacions del Ballet de Sant Petersburg i del mag Jorge Blass. El ballet havia d'actuar aquest dissabte al vespre i diumenge a la tarda, mentre que el mag tenia una sola actuació prevista per a aquest divendres al vespre.



També s'ha posposat la celebració del Graf, el festival de còmic d'autor i edició independent, que estava prevista per a aquest dissabte i diumenge a la Fabra i Coats. Els organitzadors del Graf estan treballant amb els responsables de la Fabra i Coats per trobar noves dates "que s'anunciaran com més aviat millor".

Normalitat al cinema, tot i els ajornaments

Pel que fa als cinemes, les sales contactades amb l'ARA afirmen que obriran aquest cap de setmana amb normalitat, però algunes de les estrenes previstes per a les pròximes setmanes s'estan anul·lant. La primera va ser Operación Camarón, que ja va anunciar fa uns dies que traslladava l'estrena a l'11 setembre; aquest dimecres s'ha anunciat també l'ajornament d'una altra estrena d'aquest cap de setmana, la comèdia israeliana Todo pasa en Tel Aviv. El drama Papicha, millor opera prima dels últims César, també ajorna l'estrena, prevista inicialment per al 20 de març. I la comèdia Arab blues trasllada la data d'estrena del 30 d'abril al 22 de maig.

La cultura no s'atura, però ajusta els aforaments

El FLIC Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que acull aquest divendres el Museu del Disseny, informa que els actes previstos seguiran endavant malgrat la crisi del coronavirus, ja que l'organització farà que no entrin més de 1.000 persones en cadascun dels espais del festival.

Pel que fa als museus, el Macba seguirà obert fins que l'Ajuntament de Barcelona no els digui que han de tancar. Encara no tenen xifres de l'afectació del coronavirus, esperen tenir-les a finals de setmana. La davallada de públic la setmana passada va ser insignificant, però creuen que aquesta sí que es notarà amb força. Pel que fa al dia a dia, es limiten a seguir les instruccions de l'Ajuntament de Barcelona i del Govern i han creat una taula interna per gestionar la situació. Al MNAC també seguiran oberts perquè no tenen activitats amb un aforament de 1.000 persones. Pel que fa a la davallada de públic, han perdut un 20% de visitants des del darrer terç de febrer. Tot i així, al MNAC han cancel·lat una dotzena d'activitats a la sala oval, i també hi hagut cancel·lacions de grups, tant d'estrangers com de locals. Fonts de La Pedrera afirmen que estan oberts amb normalitat i pendents de les informacions que van dient les autoritats. Han experimentat un descens notable de visitants, però encara no tenen xifres concretes.

L'Associació Catalana de Crítics d'Art (ACCA) manté la cerimònia de lliurament dels seus guardons aquesta tarda a l'auditori del Macba. Però arran de l'activació del PROCICAT per malalties emergents limiten a un terç de l'aforament l'auditori; és a dir, a una seixantena de persones. Per això només es permetrà l’accés a les persones nominades a premi ACCA i als seus acompanyants. La resta de socis de l’ACCA i de persones interessades en l’acte el podran seguir per streaming a través d'Instagram i possiblement Facebook.