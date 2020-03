El Primavera Sound se celebrarà entre el 26 i el 30 d’agost

Finalment sí que se celebrarà el Primavera Sound. Si a finals de la setmana passada es parlava de possible cancel·lació, ara s’ha anunciat que el festival de música se celebrarà però més endavant: entre el 26 i el 30 d’agost.

El Primavera Sound, més a prop de la cancel·lació que de l’ajornament

Es farà, segons han anunciat en un comunicat els organitzadors del festival, "en coordinació amb la Generalitat, i els Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià del Besòs". En el comunicat, els organitzadors asseguren que davant un escenari tan canviant i les restriccions imposades es veuen “forçats a posposar la celebració” del Primavera Sound. “Creiem que tenim l’obligació i la responsabilitat de contribuir en la mesura del possible a la supervivència de l’escena de la música en directe, el paper de la qual serà clau en el retorn a la normalitat després d’aquesta situació absolutament inèdita i que el sector cultural mai havia hagut d’afrontar abans”. El festival de música assegura que intentarà que el canvi de data alteri el mínim possible el programa i que òbviament les entrades adquirides continuaran sent vàlides.

La setmana passada, el Primavera Sound parlava de possible cancel·lació perquè el govern municipal barceloní no els havia donat el suport que sí que havien trobat a Porto i Los Angeles, les altres ciutats que aquest any acullen edicions del festival, i que ja havien comunicat el seu compromís d’acompanyar-los en aquesta crisi. També lamentaven que no s'hagin articulat els mecanismes d'ajuda per a esdeveniments estratègics com els festivals i que sí que han activat ciutats com París (amb el We Love Green) i països com Alemanya (amb el Melt Festival).