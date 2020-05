El Terrat i Mediapro assumiran els costos del concert Barcelona, ens en sortirem. Per tant, finalment l'Ajuntament de Barcelona no hi aportarà els 200.000 euros que havia anunciat, una despesa que diferents grups i artistes van considerar molt elevada i els va dur a desvincular-se del concert. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, el concert als terrats és "una producció audiovisual tècnicament complexa, amb múltiples escenaris i molts artistes", i "la voluntat de la organització és produir un programa de televisió impecable tècnicament, amb un so i una imatge a l'alçada dels artistes que en formen part". Per aquest motiu, afegeix, "els costos han anat bàsicament a la producció tècnica, sense els marges que les productores cobrarien en esdeveniments similars".

"Em sap molt greu la polèmica", ha dit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en declaracions a RAC1 aquest dissabte. A propòsit de si el concert ("el programa de televisió", en paraules pròpies) es farà, Colau ha dit: "Espero que sí, però això dependrà de tota la gent implicada". També ha insistit que els 200.000 euros són "un pressupost aproximat" per a "uns costos tècnics mínims" que cal "sufragar", i ha agraït a la productora El Terrat que hagi fet "el pas endavant d'assumir els costos" de Barcelona, ens en sortirem.

"Entenc que en un moment de crisi com aquest la gent pugui pensar que són molts diners", ha dit Colau sobre els 200.000 euros. Tot i així, ha recordat que en unes altres circumstàncies, en una situació normal, una producció d'aquesta mena "costaria molt més de 200.000 euros". Una de les raons que van fer valer Sopa de Cabra per donar-se de baixa del concert va ser que era "el moment de fer un acte humil de dol i d'esperança, per homenatjar els que han marxat sense un adeu". Segons el grup gironí, el cost de la producció, doncs, no s'adequa a la humilitat que requereix el moment.

El degoteig de baixes

Txarango, Sopa de Cabra, Els Catarres, Clara Peya, Lildami, Suu i Stay Homes van renunciar divendres a participar en el concert, precisament quan van saber els diners que hi destinava l'Ajuntament. I Koers i Sílvia Pérez Cruz se n'han desvinculat aquest dissabte. "Sentim que el cost de l'acció és molt elevat i que aquests diners es podrien destinar a iniciatives més regeneratives i sostenibles per a un sector com el nostre, en què creadors i músics estan en situació de ruïna. Així doncs, no participarem en el concert", van argumentar els Txarango. Fins i tot artistes que ja havien enregistrat la seva actuació per al concert, com Suu, van decidir retirar-se de l'espectacle.

En referència al festival “Barcelona, ens en sortirem”: aquest matí hem gravat la que havia de ser la nostre actuació, abans que es fes públic el cost del projecte. Veient com s’ha desenvolupat tot plegat, volem comunicar que finalment NO formarem part del cartell d’aquest acte. — SUU (@suu_musica) May 1, 2020

Ada Colau ja havia explicat dijous que l'Ajuntament de Barcelona destinaria 200.000 a sufragar els costos tècnics de Barcelona, ens en sortirem, una producció audiovisual per a la qual, tal com va dir El Terrat, els músics havien renunciat als seus honoraris habituals per cobrar catxets reduïts. Per exemple, aquest divendres tant Stay Homes com Txarango van assegurar que cobrarien 1.500 euros cada grup. El cartell original del concert incloïa 22 grups i artistes, inclosos dos a Madrid. Per tant, pràcticament un terç dels noms ja no hi són. Colau ha manifestat la seva predisposició a parlar amb els que han decidit no participar-hi. "M'ofereixo a donar totes les explicacions que calgui", ha dit. També ha justificat que els 200.000 euros s'adjudiquessin sense concurs públic perquè la situació d'emergència permet fórmules de contractació més àgils, com ara el conveni.

Barcelona, ens en sortirem és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Barcelona i El Terrat per fer un espectacle audiovisual, "un programa de televisió", com diu el consistori, en la producció del qual no hi ha implicada cap televisió pública, més enllà de la retransmissió que en faran Betevé i TV3.