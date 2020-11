Així queden els ajuts de la Generalitat per a la cultura afectada per la pandèmia

El Govern ha aprovat un primer paquet d’ajudes amb dues línies de subvencions destinades al món cultural, amb un import total de 8,4 milions d’euros, per pal·liar els efectes de la pandèmia. Són, segons recull l'ACN, una part de la partida extraordinària de 17,2 milions d'euros en "ajudes directes" al sector "per cada mes d'aturada" anunciada per la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. El Govern també ha aprovat una altra línia d’ajuts adreçada a professionals i tècnics de les arts escèniques, visuals, la música, l'audiovisual i altres activitats culturals suspeses per la crisi sanitària per valor de 3,6 milions d'euros. Es podran acollir a aquest ajut de 750 euros els que hagin tingut ingressos de fins a 18.555 euros entre el gener i el setembre.

La primera de les dues línies de subvencions, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, té com a objectiu compensar les despeses de funcionament de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia. L’altra línia de subvencions, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, busca compensar les pèrdues per la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la crisi sanitària esmentada.

Subvencions màximes d'un 40% del caixet

El Govern ha creat una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponent als espectacles i activitats culturals cancel·lats per la situació de crisi sanitària del covid-19, i hi destina 3,7 milions d’euros per a treballadors autònoms, societats civils i mercantils i entitats privades sense ànim de lucre que tinguin el seu àmbit d'actuació principal a Catalunya i que duguin a terme activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades. També s'hi podran acollir entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzin activitats culturals.

L’import màxim de la subvenció és del 40% de l’import del caixet de cada espectacle o actuació. Si la remuneració es fixa en un percentatge de taquilla, la subvenció és del 40% de l’import dels ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant d’acord amb el percentatge acordat amb l’entitat contractant. L’import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 14 euros per entrada.

Tant en els casos de caixets com en els d'ingressos per taquilla, la subvenció mínima és de 500 euros, independentment del resultat de l’import de la subvenció d’acord amb els criteris anteriors. La subvenció màxima és de 8.000 euros per cada representació, funció o concert. En el cas dels tècnics, el percentatge del 40% s’aplica sobre els honoraris pactats per a cada espectacle, concert o actuació. Per a la resta de supòsits, la subvenció és un percentatge sobre l’import que el sol·licitant ha deixat d’ingressar per contractacions, per taquilla o per patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

En paral·lel, el Govern ha creat una segona línia de subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària del coronavirus, si ha provocat perjudicis econòmics als destinataris, i hi destina 4,7 milions d’euros. Poden optar a aquestes subvencions empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d'una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya, empreses distribuïdores independents, de l'àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre) i de la música.