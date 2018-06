L'Ajuntament de Coslada retira a Franco el títol d'alcalde honorífic de la ciutat

L'Ajuntament de Coslada, a Madrid, ha retirat al dictador Francisco Franco el títol d'alcalde honorífic de la ciutat. El nomenament datava del 1967 i la seva revocació, un cop s'ha pres la decisió, ha tingut efectes immediats. El consistori també ha aprovat rebatejar set carrers del municipi que eren contraris a la llei de memòria històrica. Aquestes accions s'emmarquen en l'aprovació del Catàleg de Vestigis, que va tenir lloc durant el ple municipal del 15 de juny i que identifica elements, monuments i símbols d'exaltació de la Guerra Civil i de la dictadura a Coslada.

La llista inclou els carrers de José Garate, Joaquín Cárdenas, Castillo de la Mota, Lorenzo Bosquet, Jesús de San Antonio, Alejandro Goicoechea i Juan de la Cierva. També inclou plaques amb símbols de la Falange situades a les façanes d'alguns edificis, com l'antic Institut Nacional de l'Habitatge. L'aprovació d'aquest Catàleg de Vestigis es va fer amb el vot a favor de totes les formacions polítiques i els regidors no adscrits, excepte el Partit Popular i Ciutadans, que hi van votar en contra.