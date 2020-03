Clam conjunt de la indústria cultural pel 2%

Precarietat, lloguers inassumibles, manca de subvencions i reconeixement o impostos abusius. El llistat de greuges acumulats pel sector cultural en els últims anys és llarg i confús, tant, que la majoria de la indústria ha acabat per unir-se en una reclamació conjunta. La plataforma unitària creada per a l'ocasió és Actua Cultura, i aquest dilluns ha iniciat camí al carrer amb una concentració a la plaça del Rei de Barcelona. Fan seves dues reclamacions: l'increment del pressupost de cultura de la Generalitat fins al 2% i l'aplicació d'una política que activi els públics del sector. "El món de la cultura necessita ajuda i una consideració diferent de la que hem tingut fins ara", ha explicat la portaveu Isabel Vidal, gerent de Focus i presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya ( ADETCA ).



Per a aquesta primera acció de protesta, l'agrupació, que compta amb el suport d'una bona part del sector editorial, les arts escèniques, l'art, la música i l'audiovisual, ha reunit artistes, creadors i representants d'entitats culturals. El crit escollit pels assistents ha sigut "2%, com a mínim": entre ells s'hi podia veure cares conegudes com Josep Maria Pou, Anna Guitart , Eduard Voltas i Àlex Casanovas . Ha estat aquest últim qui ha portat la veu cantant de la trobada, reclamant aquest 2% com "els diners que calen per tirar endavant la cultura d'aquest país".

El Govern destinarà 13 milions d'euros del nou sostre de dèficit al pressupost de Cultura

La xifra del 2% del pressupost és, segons Actua Cultura, el mínim necessari per tenir una indústria digna. Avui el govern destina 240 milions d'euros al sector, una xifra que representa el 0,65% del total de la Generalitat, dades molt minses si es compara amb altres països com França, que hi destina el 2,5%, o Portugal ( 1,8%). "El número és una metàfora del que volem, que són més recursos i un canvi de paradigma per tenir a la cultura en la base dels pilars de la societat", ha assegurat Vidal. Aquesta reclamació arriba setmanes després que la Generalitat anunciés que preveia incrementar un 14% el pressupost de cultura per a aquest any, fet que representaria l'1% del total, una xifra "insuficient" per a la plataforma: "És un canvi, però estem molt lluny de la nostra demanda", han explicat. Actualment, la despesa per habitant en cultura de la Generalitat és de 30 euros per persona a l'any, mentre que a França és de 476.

Els organitzadors han explicat que hi ha una taula de negociació amb el Govern en marxa, però les posicions encara estan "molt allunyades", ha reconegut un dels altres portaveus, l'editor de Comanegra, Joan Sala. El d'aquest dilluns ha sigut el primer d'una llarga llista d'actes que la plataforma té al cap, començant per aquesta concentració –en la qual s'han repartit pancartes del 2% entre els assistents–, que es repetirà a les altres capitals provincials.

Els seus representants asseguren que no pararan fins que la cultura tingui el lloc que li pertoqui: "Volem planificar com en aquesta legislatura podem arribar als 800 milions de pressupost per al sector. Hem de tenir objectius concrets i realistes que ens permetin anar aixoplugant les prioritats que estan en pitjor estat. No ens aturarem fins que ho aconseguim", diu Vidal. Diuen que estan preparats per estar protestant els quatre anys d'una legislatura, i d'imaginació, convicció i capacitat de convocatòria no els en falten: "És la primera vegada que els cinc sectors de la cultura ens hem unit, i això ja no s'atura", expliquen.