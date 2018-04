EN DIRECTE: Valtonyc: "He comès dos delictes: ser independentista i d'esquerres"

El Festival Còmic de Figueres finalitza aquesta tarda de dilluns amb un debat sobre la llibertat d'expressió en el qual hi participen artistes i professionals de diferents àmbits que han patit la censura de primera mà: el raper mallorquí Valtònyc ; l'escriptora Cassandra Vera; el periodista i humorista Jair Domíngez i el pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona . Finalment, no ha pogut assistir el raper Pablo Hasel , que està malalt.



També participa en el debat, que té lloc a l'antiga presó de Figueres i està moderat per la periodista especialista en successos i tribunals Anna Punsí , l'advocada penalista Alexandra Rodríguez.



Punsí ha iniciat el debat assenyalant que era "si més no curiós i interessant" parlar de llibertat d'expressió en una antiga presó. El primer convidat que ha presentat ha estat el mallorquí que ha rebut una forta i llarga ovació quan la periodista li ha recordat que ben aviat està prevista la seva entrada a presó per complir els tres anys i mig als quals l'han condemnat.



"No em fa por, li he perdut la por i el respecte a l'Estat espanyol" ha afirmat el raper que ha fet una crida a no autocensurar-se: "M'han utilitzat d'emissari per enviar el missatge que si creues aquesta línia, mira que et pot passar. I jo li he donat la volta, si em volen posar a la presó per fer cançons, en faré més i donaré a conèixer el cas perquè la gent no caigui en l'autocensura".



El següent a intervenir ha estat Pessarrodona , que ha estat imputat per un presumpte delicte d'odi i resistència greu. El pallasso va romandre durant unes tres hores al costat dels agents que custodiaven la porta del Departament de Governació amb el seu nas de pallasso, durant els escorcolls de la Guàrdia Civil el 20 de setembre del 2017.



A respostes de la moderadora ha explicat quina era la intenció del regidor. "Què pretenia? Si estem dins de la revolució dels somriures que més bonic que un nas de pallasso per protestar per aquestes coses", ha assenyalat després de rebre un llarg i sentit aplaudiment. Pessarrodona també ha confessat que aquell 20 de setembre, a la nit, va rebre "moltes amenaces de mort, moltíssimes, però moltes més mostres de suport com la d'avui" ha subratllat.



La murciana Cassandra Vera, que va publicar 13 tuits on feia broma de l'assassinat de Luis Carrero Blanco en mans d'ETA, ha indicat que si ella continua en llibertat -finalment va ser absolta d'un any de presó- és perquè "són acudits molt fet servir i bojos, i segons ells, no es basen en la figura sinó en la forma còmica ".



Tot i això, l'escriptora ha denunciat que cada cop hi ha més repressió: "Sobretot a Catalunya, però també ara ho estem patint a Múrcia, on volen dividir la ciutat". I ha posat un exemple: "De cop veus policies passejant amb la metralleta per un pont per fer por a la població".



El periodista Jair Domínguez, que el 2012 va protagonitzar una polèmica per simular unes pràctiques de tir on les dianes eren les fotografies de diferents personatges com el rei Joan Carles, ha confessat que utilitza la provocació "per fer reaccionar la gent". "Sembla que estiguem adormiscats i hem d'aprofitar els altaveus que tenim com a personatge públic per fer reaccionar la gent".



L'advocada penalista, Alexandra Rodríguez, ha lamentat que "cada cop més persones estan involucrades en un procés judicial de manera injusta" i ha reconegut que, com altres juristes, és "incapaç d'entendre el que està passant".

Denúncies de tot tipus que violen la llibertat d'expressió

Els diferents participants al debat, han repassat diferents exemples de violació de la llibertat d'expressió i de la persecució ideològica. Així, el raper mallorquí ha criticat que la "llibertat d'expressió existeix però només per la dreta, no per l'esquerra". I ha admès que al principi de condenar-lo, ell defensava que no havia fet res i que el posaven a la presó per res. Però que després ha vist clar que sí que ha comès dos delictes: "Ser d'esquerres i ser independentista".

Tot seguit, el pallasso ha comparat el seu cas amb el d'Albert Boadella, president de Tabàrnia: "Boadella s'ha fet president d'una cosa estranya i en el meu cas m'apliquen quatre delictesi em volen portar a la presó". I l'escritptora ha recordat que el compte de Twitter de la Fundació Francisco Franco "està bloquejada en altres països".

L'advocada especialista ha denunciat que l'estat "permet dir coses, però no protestar. I si protestes, ha de ser poquet i no en públic. Això està molt mal vist i molt pijtor si ho fas amb humor".

Sobre els casos personals de cada participant, Pessarrodona ha indicat que en el seu cas, el problema és la jutgessa "que no té límits". "El Fiscal va presentar un recurs a favor meu perquè no hi veia indici de delicte, i la jutgessa no ho ha acceptat i vol passar la meva casua a la general contra el independentisme", ha proclamat.

I en el cas de Valtonyc, ell creu que la seva condemna "no és un atac personal, sinó col·lectiu". "Si hagués cregut que era personal, hagués acceptat un any i mig de presó que em van oferir. Però no claudicaré, ni perdré la dignitat ni donaré la raó a un jutge feixista". No obstant això, ha reconegut que només s'ha autocensurat en un tema: "Abans per atacar a la princesa o la reina les insultava com a condició de dona, i en això sí que he demanat perdó i no ho he fet més".