“Hi ha actituds del PP que són autoritàries”

A l’Europa d’entreguerres del segle passat, intel·lectuals d’arreu del món van intentar organitzar-se i fer-se sentir. El congrés del PEN (acrònim de Poets, Essayists and Novelists), fundat a Londres el 1921, que va tenir lloc a Dubrovnik el 1933 va significar un punt i a part. Malgrat les protestes dels representants de l’Alemanya de Hitler, el nazisme va ser condemnat. L’organització d’escriptors, doncs, volia influir també en la política. El 1935, un any abans de l’esclat de la Guerra Civil Espanyola, el congrés es va celebrar a Barcelona. En tots aquests congressos, els intel·lectuals van batallar pel diàleg, la llibertat d’expressió i els drets dels escriptors. Europa entrava en una nova era i tots aquests intel·lectuals maldaven per aconseguir la pau, però a Alemanya i Itàlia es va preferir el feixisme. La setmana passada, el 30 de novembre i l’1 de desembre, es va celebrar a Barcelona el congrés internacional Polítiques de l’esperit: internacionalització de la modernitat hispànica a la primera meitat del segle XX. El seminari va debatre sobre les primeres polítiques culturals, el paper dels intel·lectuals hispànics en l’escena cultural internacional i com es van desplegar les xarxes multilingües i interculturals a l’Europa de la dècada dels 30 del segle passat. Entre els conferenciants hi havia el filòsof i escriptor canadenc John Ralston Saul i l’historiador francès Christophe Charle. ¿Quins paral·lelismes hi ha entre l’Europa de la dècada dels 30 del segle passat i l’actual? ¿Quina és la influència que tenen avui els intel·lectuals? ¿Ha entrat en declivi la democràcia? ¿Quina és la salut democràtica de l’estat espanyol? Tant l’un com l’altre són força pessimistes i alerten sobre la pèrdua de drets.

John Ralston Saul: “No hi ha democràcia quan dones tot el poder a l’estat”

El filòsof, novel·lista i assagista John Ralston Saul (Ottawa, 1947) va ser president del PEN Internacional del 2009 al 2015. L’edició canadenca de la revista Time el va declarar “profeta”. A The collapse of globalism and the reinvention of the world (2005) va profetitzar el final de la globalització. És sobretot coneguda la seva trilogia filosòfica Els bastards de Voltaire: la dictadura de la raó a Occident, Diccionari del qui dubta i La civilització inconscient.

El 28 de maig del 1933 es va celebrar el congrés internacional del PEN Club a Dubrovnik. Volien diàleg però es va acabar imposant el feixisme. El PEN no va convèncer.

No era el seu propòsit. Després de la Primera Guerra Mundial, els intel·lectuals volien parlar amb tothom. Hi havia la necessitat desesperada de reunir-se i compartir idees. El PEN Club no és un partit polític, ni un govern, ni les Nacions Unides. L’únic que té és la paraula, els arguments i el suport de les persones. Es va decidir que la llibertat d’expressió no podia tenir cap límit. A Dubrovnik es va fer tot el possible perquè dialoguessin els escriptors de l’Alemanya nazi i els jueus.

¿Hi ha paral·lelismes amb la situació actual?

Els últims vint anys hi ha hagut un ràpid declivi de la democràcia. S’han anat perdent drets i s’ha assumit que era normal. Fa vint anys no s’hauria acceptat que la Unió Europea destinés enormes quantitats de diners a seguretat en comptes d’ajudar els refugiats. S’accepta com a normal la pèrdua de privacitat. I, si això et preocupa, la reacció de l’entorn és dir-te: “¿Tens alguna cosa a amagar?” Sí, i tant. Tinc moltes coses a amagar, tinc tota la meva vida privada. No hi ha democràcia quan dones tot el poder a l’estat. Cada vegada hi ha més autocensura.

I quin és el paper del PEN Club i dels intel·lectuals, actualment?

Estem entrant en una altra era. Hem d’intentar entendre què volen dir tots els canvis i n’hem de parlar. Hem de donar eines per poder lluitar.

Lluitar contra què?

Lluitar contra la idea que la privacitat no importa, que la tecnologia no es pot controlar. Els homes han inventat la tecnologia, han estat prou hàbils per produir-la i per vendre-la. ¿Ara no poden fer res per controlar-la? Aquesta passivitat és la que fa que anem perdent drets. Quan vam anar a Turquia, ens van rebre en privat. Tan bon punt vam entrar a l’habitació, ens van agafar els telèfons i els van portar a una altra part de l’edifici. Els que tenen el poder saben la manera d’utilitzar les noves tecnologies, però la població encara no entén com les pot utilitzar. Hi ha una gran confusió sobre els drets, i els ciutadans no tenen cap ajuda dels governs per protegir els seus drets.

Tampoc reben ajuda de l’esquerra?

Tampoc. Hem doblat l’esperança de vida en cent anys. Això ho canvia tot, però els partits polítics continuen amb les polítiques de sempre. Hi ha una gran pèrdua de llocs de treball però cap debat seriós sobre què s’hi pot fer. No es demana cap responsabilitat als grans grups empresarials.

¿Els intel·lectuals han perdut influència?

Avui la gent no llegeix menys que abans. Els debats i les conferències tenen una gran concurrència. Quan vam anar a Mèxic per crear una delegació del PEN Club, ens vam reunir amb el ministre de Justícia. Ens va dir que no entenia per què ens preocupàvem per periodistes que no tenien ni carnet de premsa ni estaven contractats. La meva resposta va ser que ell no m’havia de dir per qui m’havia de preocupar i per qui no.

Quina opinió té de les limitacions a la llibertat d’expressió que s’estan produint a Catalunya?

Soc canadenc i una de les coses que més em preocupen són els drets lingüístics. L’ús de la violència contra la ciutadania per part d’un govern escollit democràticament és completament inacceptable. No es pot fer.

Europa ho ha acceptat.

Bé, això et diu quina Europa tenim. Mostra el nivell de confusió que hi ha sobre com ha de funcionar la democràcia. La primera obligació del president d’un govern és no fer mal. El president espanyol ha fet molt de mal. No solament amb la qüestió catalana, sinó també en temes econòmics.

540x306 John Ralston Saul / PEN CLUB John Ralston Saul / PEN CLUB

Cristophe Charle: “Hi ha actituds del PP que són autoritàries”

L’historiador francès Christophe Charle (París, 1951) és autor d’una de les investigacions més rigoroses i globals sobre els intel·lectuals europeus. La seva última obra és La vie intellectuelle en France,amb Laurent Jeanpierre.

Quines conseqüències va tenir per a Espanya la pèrdua de les colònies a finals del segle XIX?

Va ser un procés llarg de declivi. Un grup d’intel·lectuals van ser conscients que començava una nova etapa per a la història d’Espanya i que deixava de ser un imperi i passava a ser un país europeu. Proposaven una nova visió, modernitzar el país. Volien acabar amb les grans diferències socials i econòmiques que hi havia a Espanya i amb l’analfabetisme, força més estès que en altres països europeus. Fins a aquell moment, Espanya sempre havia mirat cap enfora. Tanmateix, al segle XX encara no s’havia assimilat la pèrdua de l’imperi, quedava el nord d’Àfrica. L’obsessió de mantenir colònies va continuar durant la dictadura.

¿Va ser capaç el país de fer aquest canvi de mentalitat, de modernitzar-se, com proposaven els intel·lectuals?

Espanya va tenir l’oportunitat de convertir-se en un estat poderós i competir amb el Regne Unit, França i Alemanya. El seu passat imperial era un avantatge, però també una maledicció perquè la riquesa venia d’explotar altres països. Es van crear una sèrie de privilegis per a unes determinades elits que no van utilitzar la riquesa per desenvolupar el país. Els beneficis van ser que es va crear també un imperi lingüístic. El fet que molts països parlin l’espanyol té avantatges; la integració de la immigració, per exemple, és més fàcil que a França.

¿Com valora el fet que Espanya no hagi demanat mai perdó a les víctimes del franquisme i continuïn vigents alguns símbols franquistes?

Costa molt reconèixer els propis errors o crims. A França va ser terriblement difícil acceptar que els francesos eren també responsables del genocidi jueu i que Vichy era un règim polític francès. Continuem tenint problemes, per exemple, amb Algèria. Quan un polític parla de crims contra la humanitat a Algèria, molta gent s’escandalitza.

¿Els intel·lectuals encara tenen poder per generar canvis socials, per influir la política?

Haurien de tenir-lo. Si repasses la història del PEN Club t’adones que la seva influència ha anat augmentant. Actualment el problema és que els estats tenen molt de poder i l’utilitzen per reprimir no només les protestes sinó també les minories. Passa a la Xina i els governs occidentals ho toleren perquè volen fer negocis. És molt difícil lluitar amb idees i principis contra els poders econòmics. El govern dels Estats Units és cada vegada més autoritari. Estem en un període de regressió; hi ha un creixement de l’extrema dreta. Cada vegada hi ha governs més autoritaris, menys tolerants i més xenòfobs.

Per què creu que l’extrema dreta cada vegada té més electors?

Algunes economies són massa febles per enfrontar-se a la internacionalització. Molta gent pateix perquè no pot competir i s’obsessiona a poder tornar al passat. Volen un estat fort que els protegeixi. L’esquerra tampoc convenç, no té arguments ni proposa alternatives. Falta una nova ideologia capaç de respondre a les necessitats d’avui i de generar il·lusió.

¿El Partit Popular espanyol, el col·locaria a la dreta o a l’extrema dreta?

Alguns dirien que és una barreja i que en aquest partit hi ha també nostàlgics del franquisme. Però no li podria dir quina és la balança. Hi ha actituds del PP, com el rebuig al debat, que són autoritàries.

Entre la Primera i la Segona Guerra Mundial els intel·lectuals van intentar també proposar una nova visió d’Europa, però en alguns països va triomfar el feixisme

La discussió va començar entre els anys 20 i 30 del segle passat. No van tenir temps. Potser era una visió massa elitista. No van intentar compartir les seves idees amb la gent del poble, no van intentar mobilitzar la societat. Van voler crear un lobi per fer pressió als polítics però no van arribar a la gent. El feixisme sí que va mobilitzar la gent.