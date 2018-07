La demanda contra 'Fariña', desestimada

La jutge Mercedes Galindo ha desestimat la demanda de l'exalcalde del municipi O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar contra l'autor i els editors de 'Fariña', el llibre sobre el narcotràfic gallec que va estar segrestat de les llibreries durant tres mesos i mig per decisió d'una altra jutgessa.

La sentència dóna la raó a l'autor, Nacho Carretero, i a l'editorial Libros del K.O. i condemna al pagament dels costos del judici al demandant, que exigia 500.000 euros d'indemnització per una suposada vulneració del seu dret al honor per les mencions que a ell es fan en el llibre. La jutge acredita l'autor i els editors en una sentència en què subratlla que el relat del llibre i les manifestacions públiques que ha fet Carretero són "verídiques", fruit d'una "important tasca d'investigació" i que no s'ha vulnerat el dret a l'honor de José Alfredo Bea Gondar ni s'han traspassat els límits del dret a la informació i a la llibertat d'expressió.

Segona victòria judicial de Carretero

La sentència suposa la segona victòria judicial de Carretero i Libros del K.O., després que el passat 22 de juny l'Audiència Provincial de Madrid aixequés el segrest cautelar de l'obra, actiu des de principis de març. La jutge Alejandra Fontana va ordenar aquest segrest des del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Collado Villalba, i ara la seva substituta, Mercedes Galindo, d'acord amb el criteri del fiscal, ha donat la raó als demandats.

A 'Fariña' es menciona a Bea Gondar en dues ocasions per la seva relació amb el narcotràfic, i la jutgessa ha determinat que no s'ha quedat provat que aquestes al·lusions "fossin injurioses o ataquessin l'honor" de l'exalcalde.

En una entrevista a l'ARA la setmana passada, Nacho Carretero feia referència a l'episodi del segrest del llibre: “Ell tenia tot el dret de demandar-nos, només faltaria -deia l'autor-. El problema va ser que, acceptant la demanda cautelar, 'Fariña' ha quedat fora del mercat durant quatre mesos, i s’ha perdut Sant Jordi i la Fira del Llibre de Madrid”. 'Fariña' s’acostava llavors als 40.000 exemplars venuts i era el gran èxit comercial d’una microeditorial amb seu a Madrid que es distingeix per “recuperar el llibre com a format periodístic”, optant per autors com Silvia Cruz Lapeña, Catalina Gayà i Karlos Zurutuza.

“A mesura que la bola de neu es va anar fent grossa jo me’n vaig voler mantenir a distància -assegurava l'autor-. Vaig perdre el control del meu propi assaig perquè va coincidir amb la persecució de Valtonyc i l’escàndol de l’obra que es va retirar d’Arco. Encara que la nostra demanda era per vulneració del dret a l’honor, 'Fariña' s’ha convertit en una eina política i contra la censura”.