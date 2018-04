Un diari especial, republicà i il·lustrat per dibuixants

L’ARA torna a donar festa als seus fotògrafs. Dissabte, coincidint amb el Saló del Còmic, totes les notícies del diari estaran il·lustrades per dibuixants de còmic. És la tercera edició d’una iniciativa que va començar el 2016 i que es va repetir l’any passat. Enguany, l’especial del còmic de l’ARA tornarà a estar coordinat per Manel Fontdevila i comptarà amb dibuixants de renom com Jan, Paco Roca, Albert Monteys, Bartomeu Seguí, Calpurnio, Mamen Moreu, Pere Joan, Cristina Duran, Xavier Mariscal, Conxita Herrero, Manuel Bartual i Anthony Gardner, entre molts altres.

El diari de dissabte també serà republicà; coincidint amb el 87è aniversari de la proclamació de la Segona República, l’ARA recordarà els fets principals d’aquest esdeveniment històric amb un dossier en forma d’historieta de quatre pàgines que dibuixarà Manel Fontdevila a partir del guió de Toni Soler. La proclamació de la Segona República també serà el tema de la portada del diari especial, que firma Miguel Gallardo, que ja va retratar aquest període quan va il·lustrar les memòries del seu pare a la novel·la gràfica Un largo silencio.

La historieta de Fontdevila i Gallardo no serà l’única del diari especial: l’ARA inclourà cinc reportatges més en forma d’historietes. La periodista Lara Bonilla i el dibuixant Ricard Efa explicaran la història de Marta Magaña, a qui un accident de moto va deixar sense memòria però va aconseguir recuperar-la després de molts esforços. Un altre reportatge dibuixat estarà dedicat a la situació dels pensionistes: la periodista Natàlia Vila ha entrevistat dos jubilats i un treballador en actiu per mostrar les problemàtiques del col·lectiu; la il·lustradora de l’article és la valenciana Ana Penyas, nominada com a autora revelació als premis del Saló del Còmic per la novel·la gràfica Estamos todas bien.

El cap de la secció de Mèdia, Àlex Gutiérrez, i el dibuixant Luis Bustos parlaran al reportatge Zona de conflicte mediàtic de les friccions entre la policia i la premsa que cobreix les manifestacions. El dibuixant Javirroyo abordarà en clau d’humor l’inici de la temporada de barbacoes; a més, ens oferirà la seva pròpia recepta de salsa barbacoa. Per últim, l’escriptor Jordi Carrión i el dibuixant Sagar Forniés obriran el suplement literari Llegim -íntegrament dedicat al còmic- amb un reportatge que aborda en forma de narració gràfica les últimes tendències del còmic i la fusió de la historieta amb altres disciplines i gèneres.