El director del Museu de Lleida diu que si han d'executar el trasllat a Sixena ho faran "com si fos un préstec"

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, ha assegurat aquest divendres que el dia 11 de desembre, si han d'executar el trasllat a Sixena de les 44 obres d'art de les quals el titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca n'ha demanat la retirada, ho faran com si és tractés d'un "préstec", fórmula que, segons ha afegit, serveix per posar en marxa un protocol que regula com es duu a terme l'arribada dels camions, l'embalatge, les fitxes corresponents, l'operació de càrrega de les peces i l'entrega d'una documentació on s'explica en quin estat és troben. Giralt ha assegurat que acompanyaran aquest procés com a "responsables" de la conservació de les obres, "com no pot ser d'una altra manera".

El director del Museu de Lleida ha lamentat que el jutge d'Osca autoritzi a emprar, si ho considera oportú, l'ús de la força per entrar a l'equipament per endur-se les obres. "Això no és una gravera, sinó un edifici que intenta protegir uns objectes", ha sentenciat. En aquesta línia, ha negat que hi hagi hagut una "nul·la" col·laboració en tot aquest procés com afirma el jutge perquè, ha dit, en el recurs presentat pel Govern al Tribunal Superior de Justícia de Catalaunya (TSJC) s'han adjuntat dos informes elaborats des de l'equipament. Un d'ells, ha explicat, és un pla de treball sobre el procediment de trasllat que millora el presentat pel govern aragonès i, l'altre, un document de mesures de conservació preventiva per embalar les 44 peces.



Per la seva banda, el portaveu de la Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, ha explicat que creu que si es materialitza el trasllat de les 44 obres "la gent es mourà per expressar de forma cívica, pacífica i respectuosa el seu clam de denúncia". També ha assegurat que aquesta situació, que veu com un aprofitament de l'aplicació de l'article 155, els genera "indefensió" i ha volgut manifestar el seu compromís en la defensa de l'equipament lleidatà i la unitat de la col·lecció. A més, ha dit que amb el trasllat "es trenquen espais i ponts de convivència" entre els dos territoris.

El president de la Diputació de Lleida veu "gratuït i innecessari" que s'executi l'ordre de trasllat

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha titllat de "gratuïta, innecessària i que no ajuda en res" l'execució provisional de la sentència del titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca, que ordena el trasllat a Sixena de 44 obres d'art que són al Museu de Lleida. En aquest sentit, ha criticat que fins i tot s'hagi autoritzat a la Guàrdia Civil que entri a l'equipament, si ho considera oportú, utilitzant la força. "Per la força és fan moltes coses, però precisament aquestes entenem que no es fan ni s'han de fer", ha reblat.

Reñé espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) resolgui abans de dilluns, dia en què està fixat el trasllat, el recurs presentat aquest dijous pel Consorci del Museu de Lleida en defensa de la unitat de la col·lecció i que, per tant, adopti mesures cautelars per aturar el procés. El president de la Diputació ha respost les paraules del Ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que aquest dijous va afirmar que "les sentències s'han de complir" al·legant que hi està d'acord, però sempre i quan aquestes siguin fermes i s'hagi esgotat el seu recorregut judicial. També ha dit que el ministre "ha mancat de responsabilitat" perquè les seves funcions de conseller -en aplicació de l'article 155- el fan president del Consorci del Museu de Lleida i, per aquest motiu, ha de complir la llei de patrimoni cultural català que preveu mantenir la unitat de la col·lecció d'art, així com també ho resol el mandat de l'ens, que va interpel·lar en aquest sentit als seus integrants l'any 2016.



Sobre la decisió del jutge d'Osca, creu que estem davant de situacions "curioses", tant per la celeritat en què s'ha fixat el trasllat de les peces pel proper dilluns dia 11 -quan el termini per presentar recurs exhaureix el 14 de desembre-, com pel fet que el jutge que ho ha ordenat és un substitut i precisament cessa en les seves funcions al jutjats d'Osca el proper dilluns 11 de desembre.