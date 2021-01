El director del Concert de Cap d'Any demana als governants "que considerin la cultura com a element fonamental per aconseguir un món millor"

Amb la Sala Daurada del Musikverein buida i aplaudiments telemàtics, però amb la mateixa energia que cada any. La Filharmònica de Viena, dirigida per l'italià Riccardo Muti, ha ofert com cada any (i ja en són 79) el tradicional Concert de Cap d'Any. El director, de fet, abans de la Marxa Radetzky, la peça que sempre clou el concert, ha dirigit unes paraules a tothom: "És estrany per a nosaltres interpretar en una sala buida. Però som aquí, amb el poder de la música", ha dit Muti. "Els músics tenen en les seves armes flors, no instruments de mort. La música és important no perquè sigui un entreteniment, la música no és només una professió, és una missió, és per això que fem aquesta feina. Ho fem per fer la societat una mica millor", ha dit el director, que ha afegit: "La salut és el més important, però també ho és la salut de la ment". També ha enviat un missatge als dirigents dels països de tot el món: "El meu missatge per als governants del món és que considerin la cultura com un dels elements fonamentals per aconseguir un món millor".



Una música enèrgica en una colpidora sala sense públic

Com recull la crònica de l'agència Efe, les imatges de la platea buida han sigut "colpidores" i com que no hi havia reaccions al final de cada peça els músics han fet transicions molt ràpides entre elles, cosa que ha alterat la durada tradicional del concert. Malgrat tot, els aplaudiments telemàtics de 7.000 persones després de cada bloc han donat una mica de caliu a l'acte, tot i que la imatge dels membres de l'orquestra drets i sols dins la sala també tenia un aire d'estranyesa. El director napolità se n'ha sortit amb nota i, malgrat tot, ha ofert un "gran espectacle musical".

Amb el seu sisè Concert de Cap d'Any, Riccardo Muti, que ha portat la batuta amb el seu característic estil contingut, s'ha convertit en el director que s'ha posat al capdavant del recital en més ocasions. I al llarg de mig segle ha dirigit la Filharmònica de Viena en més de 500 ocasions. També va fer història l'exdirector de la Companyia Nacional de Dansa espanyola, José Carlos Martínez, perquè és el primer coreògraf que va repetir dos anys seguits. S'han estrenat set peces, entre les quals hi ha les que han donar un inici enèrgic al concert, la marxa de l'opereta Fatinitza, de Franz von Suppé, i el vals Ones sonores, de Johann Strauss fill. I entre les peces més destacades hi ha la interpretació del Vals de l'emperador, per la gran volada que han assolit el director i l'orquestra.

Coincidint amb el Concert de Cap d'Any d'enguany, la Filharmònica de Viena ha anunciat que el director de la pròxima edició serà l'argentinoisraelià Daniel Barenboim, per tercera vegada després de les edicions del 2009 i el 2014.