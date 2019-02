Els directors de 'Dos Cataluñas' tornen el premi que els va entregar Puigdemont

Álvaro Longoria i Gerardo Olivares, els directors del documental sobre el procés català 'Dos Cataluñas', han retornat aquest dimarts el premi de la fundació humanitària Cinema for Peace que els va entregar dilluns Carles Puigdemont en una gala a Berlín. A la carta que els directors han fet arribar a Cinema for Peace expliquen: “L'acte de lliurament no va ser imparcial i no s'ha respectat la nostra ètica professional i un dels principis claus del documental, la neutralitat”.

“Uns dies abans ens vam assabentar que Puigdemont seria a Berlín i vam demanar a l'organització si ell seria a la gala i ens van dir que sí, però que no estaria lligat al nostre documental i que no ens preocupéssim, que en cas de guanyar nosaltres el premi no es polititzaria”, ha explicat a l'ARA Longoria. “Després, a la gala, Puigdemont va fer un discurs essencialment polític i immediatament ens va entregar el premi. Tenim la sensació que ens han manipulat i que va en contra de l'esperit del documental”.

Longoria assegura que durant la cerimònia es va quedar “molt sorprès” i el va acceptar “per educació”. “No vaig saber com reaccionar en aquell moment, davant de 500 persones –explica–. Però després em vaig reunir amb la resta de l'equip i aquella mateixa nit vam prendre entre tots la decisió de renunciar al premi”. Aquest dimarts, Ciutadans va acusar el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, de “deixadesa de funcions” per haver permès que l'expresident “hagi entregat un premi al festival Cinema for Peace”. Longoria assegura no haver rebut “cap pressió” política ni institucional per retornar el premi i que es tracta d'una “decisió personal”.

Fonts de la fundació Cinema for Peace han confirmat a l'ARA que han retornat el premi, però no han confirmat ni desmentit el relat de Longoria. Cinema for Peace és una organització humanitària que promou canvis socials positius a través del cinema. El president honorífic és Mikhaïl Gorbatxov i entre els seus membres hi ha l'artista i activista xinès Ai Weiwei, Charlize Theron, Bob Geldolf i Catherine Deneuve, que ahir van assistir a la gala.

'Dos Cataluñas', produït per Netflix i estrenat el 28 de setembre, oferia múltiples mirades sobre el conflicte a partir de material d'arxiu i 85 entrevistes amb polítics com ara el mateix Carles Puigdemont, Raül Romeva, Miquel Iceta, Inés Arrimadas, membres del gabinet de Rajoy, representants de l'ANC i de Societat Civil Catalana, entre d'altres.