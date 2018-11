L’emoció i el ritme d’Ignasi Terraza, al Festival de Jazz

El Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona dedica aquest any el seu retrat d’artista a Ignasi Terraza (Barcelona, 1962), i els cinc concerts programats són efectivament un bon reflex de la feina d’un pianista que té com a divisa l’emoció i el ritme. “Són els dos elements que trobo en el jazz i amb els quals sintonitzo. Per una banda, la capacitat per expressar sentiments, emocions, de la tristesa a la joia. I el ritme és el que ho endreça tot i fa que tot tingui sentit; és l’element que lliga amb la terra, amb Àfrica, amb la dansa, amb el moviment”, explica Terraza.

El retrat va començar fa unes setmanes a la sala Luz de Gas amb un concert a trio amb Pierre Boussaguet i Victor Jones, i continua amb quatre cites més. La més immediata és la participació de Terraza en l’homenatge al saxofonista Dexter Gordon organitzat per Joan Chamorro avui a Luz de Gas (21 h). “Porto molt anys col·laborant amb el Joan Chamorro, i aquest cop em convida a tocar uns temes amb alguns dels joves més destacats que han sortit de la Sant Andreu Jazz Band”, diu el pianista. De la Sant Andreu Jazz Band va sortir Andrea Motis, amb qui Terraza porta deu anys tocant com a integrant del quintet de la cantant i trompetista. Amb Motis està preparant un nou disc en quintet dedicat al Brasil que es publicarà l’any que ve, però en el Festival de Jazz tocarà amb ella a duo en un concert que se celebrarà al Palau de la Música el 12 de desembre. “Ella fa dos papers: el de cantant i el d’instrumentista. I a mi també em toca fer dos papers: el d’orquestra i el de solista”, precisa.

Aquest no serà l’únic duo de Terraza, perquè el 5 de desembre compartirà l’escenari de la sala 3 de L’Auditori amb l’harmonicista madrileny Antonio Serrano, un virtuós amb un currículum que inclou col·laboracions amb Paco de Lucía. “És un dels millors harmonicistes del moment, i amb ell fem un duo bastant curiós -explica Terraza-. És jazzístic i s’assembla molt al format de piano sol per la manera de tocar, però en canvi has d’acompanyar un solista. És a dir, acaba sent un intercanvi de dos instrumentistes”. El repertori en què es mouen Terraza i Serrano està format per “estàndards de jazz i temes propis” que van evolucionant en directe.

El retrat d’artista es completa a Luz de Gas el 29 de novembre amb la presentació del disc Looking back and moving forward : Terraza amb el trio habitual que completen Horacio Fumero i Esteve Pi, i el saxofonista Luigi Grasso com a convidat. Aquest concert també servirà com a homenatge a Tete Montoliu, el músic, juntament amb Benjamín León, gràcies al qual Ignasi Terraza es va interessar pel jazz. “També em va arribar el missatge que era una música en què en certa manera ser cec no era un impediment”, recorda.