El govern espanyol notifica l'exhumació de Franco i dona als seus nets deu dies per al·legar

Continua el llarg i tortuós recorregut per exhumar Franco del Valle de los Caídos. La família Franco va rebre dimarts passat la notificació del govern espanyol perquè presenti les últimes al·legacions, en un termini de deu dies, per exhumar el dictador del Valle de los Caídos. Però els set nets de Franco, representants per l'advocat Luis Felipe Utrera-Molina, continuaran posant-ho difícil. Segons explica Utrera-Molina a la pàgina web de la Fundación Francisco Franco, presentaran al·legacions.

L'advocat, fill de l'exministre franquista José Utrera Molina i cunyat d'Alberto Ruiz-Gallardón, assegura que l'exhumació és "una humiliació pòstuma a l'avi" i reconeix que té contactes amb el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que ha denegat al govern espanyol el permís per entrar a la basílica. Cantera, abans d'ingressar a l'orde dels benedictins, va ser candidat a les eleccions generals del 1993 i als comicis europeus del 1994 del partit Falange Española Independiente. El prior del Valle de los Caídos sempre ha tingut una actitud bel·ligerant i s'ha negat unes quantes vegades a seguir les indicacions sobre aquest procés que li han donat les autoritats eclesiàstiques espanyoles, tant des de l'arquebisbat de Madrid com des de la Conferència Episcopal.

El següent problema: la inhumació

Una vegada el govern hagi rebut les al·legacions, es portarà l'exhumació al consell de ministres, que decretarà com i quan s'exhumarà i, finalment, l'altra qüestió polèmica: on es tornarà a enterrar Franco. L'última estratègia per evitar que Franco sigui enterrat a l'Almudena és un informe de la la Delegació del govern espanyol a la Comunitat de Madrid en què desaconsella per "motius de seguretat" que el dictador sigui enterrat a la cripta on potentats i aristòcrates han pogut comprar el seu lloc per passar-hi l'eternitat. Tant l'Església espanyola com el Vaticà han assegurat que no poden impedir l'enterrament a l'Almudena perquè els Franco són propietaris de la sepultura. Utrera-Molina assegura que si el govern espanyol intenta impedir la inhumació a l'Almudena recorreran al Suprem.