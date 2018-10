L'estat espanyol estudia reclamar la propietat del Pazo de Meirás

El ministre de Cultura, José Guirao, ha assegurat aquest dimecres que el govern espanyol està estudiant el dictamen de la comissió d'experts que li ha remès la Xunta de Galícia per determinar si hi ha causa per reclamar la propietat pública del Pazo de Meirás, que actualment és de ls hereus de Francisco Franco. En una roda de premsa amb el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, amb qui el ministre de Cultura s'ha reunit a Madrid, Guirao ha explicat que el dictamen s'està començant a estudiar i que, quan s'acabi d'analitzar, es decidirà si és procedent reclamar la propietat i "com es canalitza aquesta causa ".

L’ego de Franco viu desfermat al Pazo de Meirás

El Parlament de Galícia va decidir per unanimitat l'11 de juliol instar la Xunta a enviar al govern espanyol de forma urgent els informes per iniciar una reclamació de la propietat del Pazo de Meirás basant-se en un informe d'experts que concloïa que l'immoble va ser atribuït a Franco com a cap de l'Estat i que per això és de propietat pública. Núñez Feijóo s'ha mostrat d'acord amb el dictamen sobre la recuperació del Pazo de Meirás perquè considera que "hi ha causa per plantejar una acció de reivindicació de la propietat" en benefici de l'Estat i ha expressat el desig de la Xunta que es faci "conforme al dret".