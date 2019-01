'Messi10': així serà l'espectacle del Cirque du Soleil dedicat a Messi

El Cirque du Soleil ha presentat aquest dimarts al matí a La Pedrera l'espectacle de circ que explica la història de superació i èxit de Leo Messi. Es titularà 'Messi10', serà el primer espectacle que la companyia canadenca dedicarà a un esportista i la primera vegada que s'estreni un muntatge d'aquest calibre fora del Canadà. L'estrena serà el 10 d'octubre del 2019 i, a l'estat espanyol, només es podrà veure a Barcelona. Se'n faran 32 funcions, fins al 10 de novembre. Les entrades surten a la venda el 4 de febrer, a Messicirque.com, per a socis, penyistes i usuaris registrats. Està previst que l'espectacle faci una gira mundial; ara com ara hi ha 11 xous del Cirque du Soleil que estan en 'tour' permanent.

La suma de la companyia de circ més popular i el jugador de futbol més reverenciat del món fa augurar un èxit planetari. El productor executiu del Cirque du Soleil, Charles F. Joron, afirma que és "un honor" la disponibilitat que ha mostrat Messi. "Encara que no t'agradi el futbol, tots coneixem Leo Messi. Ens els últims 25 anys hem treballat amb artistes espectaculars i marques molt conegudes, com els Beatles, Michael Jackson i James Cameron, però mai amb una llegenda viva de l'esport. És un desafiament". Però l'empresari afirma que necessitaven trobar què unia els dos mons, el Cirque du Soleil i Messi. Van concloure que eren "els valors", que tots dos sorprenen el públic i que tenen un "missatge inspirador".

Com serà l'obra? No tindrà lloc en una carpa tradicional, sinó que l'espai tindrà l'aparença de pavelló d'esports amb capacitat per a 3.000 persones i l'obra serà tant llarga com un partit de futbol, amb avantmatx inclòs. L'escenari estarà inspirat en un terreny de joc i tindrà una pantalla gegant, d'11 metres, que s'eleva al sostre i baixa, i on es veuran imatges de Messi. La carpa s'instal·larà al Parc del Fòrum, a diferència de la resta d'espectacles del Cirque du Soleil, que solen anar a l'Hospitalet. El muntatge començarà a l'agost i ocuparà 12.000 metres quadrats.

Mukhtar O.S. Mukhtar serà el director de l'obra, i ja ha començat a treballar des de fa mig any. Artísticament serà un espectacle que mostrarà "la passió" que transmet el futbol. El públic serà "el dotzè jugador" perquè podrà cridar, cantar i animar el seu equip enfront de la grada rival. "Els dos mons, circ i futbol, comparteixen el fet de fer somiar al públic. Un oblida la vida quotidiana, l'estrès, i viu emocions. Un altre aspecte comú és el procés, que és compartit: entrenem molt, fallem molt, caiem i ens tornem a posar dempeus per millorar, per ser diferents, i si al final ho aconseguim, aconseguim l'èxit", diu Mukhtar. "Messi no serà a l'espectacle però el seu esperit hi ha de ser", confirma Mukhtar. De fet, cada dos mesos s'explica a Messi com evoluciona la creació de l'espectacle i ell hi dona el vistiplau o fa arribar noves dades i noves idees.

Un altre dels objectius serà que "tots els espectadors" entenguin l'obra, tant els fans del circ com els del futbol, tant els aficionats catalans com els argentins. "És un espectacle sobre tenir un somni i el camí per aconseguir-lo", diu Mukhtar. L'argument anirà d'un jove que vol ser el millor i pel camí es perd en un món surrealista (amb grans números aeris, amb acrobàcies i també imatges de Messi), fins a fer realitat el seu somni.

L'exjugador del Barça Pinto, que treballa a Sony Music, serà un dels responsables de trobar la "música que arribi al cor de la gent en cada situació". Pinto ha destacat "la família que es va crear" en la seva etapa al Camp Nou i l'ha comparat amb la disciplina i els valors que va veure al Canadà amb els treballadors del Cirque du Soleil.

El jugador del Barça no ha assistit a la presentació (perquè demà hi ha partit de Copa del Rei) però sí que serà dijous en una festa que es farà al Camp Nou amb la plantilla blaugrana i els representants del circ. La presentació ha aixecat una gran expectació, també de premsa argentina i esportiva.

El desafiament Messi

Cada dia de funció es farà un 'Messi challenge' en què es buscarà el "Messi del dia", que tindrà premi: poder participar al xou del Cirque du Soleil. Hi haurà un parc temàtic construït al voltant de la carpa central, amb quatre carpes, per demostrar els seus coneixements i les seves habilitats. El desafiament tindrà lloc 45 minuts abans del xou i només hi podran accedir 500 espectadors dels que tinguin entrada. L'espectador passarà diferents proves per acumular punts (haurà de demostrar coneixements i emular Messi celebrant gols o jugades) i es posaran al lloc de Messi gràcies a una recreació virtual: es podrà viure què se sent en entrar al terreny de joc. "Amb això es busca la participació del públic. Aquesta experiència et permet ser Leo Messi per un dia", expliquen.