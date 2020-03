Les estrenes online, el bot salvavides del sector del cinema

La crisi del coronavirus ha impactat com un meteorit en el sector cinematogràfic. Com en altres àmbits, la producció està gairebé aturada, amb els rodatges interromputs (l'Associació Estatal de Cine calcula que n'hi havia més de 30 en marxa), les produccions cancel·lades i els cinemes tancats. Tant les majors de Hollywood com les petites distribuïdores han cancel·lat o endarrerit les estrenes que tenien previstes al març i a l'abril, tot confiant que a finals de maig o al juny els cinemes tornin a la normalitat. Però fins i tot si es compleix aquesta previsió, la situació preocupa, i molt. “Ens fa por l'amuntegament d'estrenes que es pot produir d'aquí a finals d'any –explica la productora Pilar Benito, presidenta de l'Associació Estatal de Cine–. El més probable és que la majoria de pel·lícules se solapin a la cartellera del quart trimestre i això seria un desastre per a la taquilla que, a més, afectaria sobretot el cinema espanyol, perquè es veuria ofegat per una pila d'estrenes de majors amb molta més promoció”.

Aquest neguit ha impulsat Benito a traslladar una proposta a l'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA) perquè modifiqui excepcionalment el reglament que obliga les pel·lícules amb ajuts del ministeri de Cultura a estrenar primer en cinemes i invertir un 15% del pressupost en la promoció i distribució en sales abans d'explotar altres canals. “Si ens alliberen d'aquest compromís, alguns títols es podrien programar abans en plataformes o televisions que han adquirit els drets d'emissió i d'altres es podrien estrenar en portals online com Filmin, Movistar, Rakuten o Google Play, que tenen serveis de pay per view o, com es diu ara, VOD [ video on demand] –explica Benito–. Atès que vivim un moment àlgid de consum d'audiovisual per streaming, potser seria una manera de mantenir el negoci en marxa i no deixar morir les pel·lícules d'aquí uns mesos”.

La idea no és exclusiva dels productors espanyols. Fa uns dies, als Estats Units, Universal va moure peça anunciant l'estrena simultània en plataformes online i cinemes (els que quedin oberts després del tancament de cadenes com AMC, Regal i Cinemark) de la pel·lícula animada Trolls 2. Gira mundial. Però Universal també ha dinamitat els temps habituals de les finestres d'explotació (només als EUA, de moment) posant en lloguer online títols que acabava d'estrenar en sales com El hombre invisible. Disney ja s'havia saltat la mesura uns dies abans incorporant Frozen 2 al catàleg de Disney+ i Warner havia fet el mateix (en la seva pròpia plataforma) amb The gentlemen. Los señores de la màfia.

“En realitat els primers a fer-ho van ser els xinesos, que durant el confinament van fer estrenes online d'alguns blockbusters seus i els va funcionar –comenta el productor Álvaro Longoria, president del Club Europeu de Productors–. Ara hi ha moltes pel·lícules enllestides que no es poden estrenar, molta gent tancada a casa i moltes televisions que s'estan quedant sense producte, perquè, a més, els rodatges de sèries s'han cancel·lat”. Segons Longoria, la mesura s'està plantejant també a França, Itàlia i Alemanya, els mercats europeus amb finestres d'explotació més estrictes. Ell tenia a punt d'estrena Historias lamentables, el nou treball de Javier Fesser després de l'èxit de Campeones. “De moment ens esperem a veure si podem estrenar en sales –diu–. Crec que l'estrena online és una possibilitat més interessant per a pel·lícules mitjanes o petites, però ara mateix no tanquem cap porta”.

Un destí probable d'aquestes estrenes online seria la plataforma Filmin, que aquests dies ha vist créixer els visionats més del 40%. “S'hauria de decidir el preu d'aquestes estrenes, que evidentment seria més alt que un lloguer online normal, però no hauria de superar el llindar dels 6,95 o 7,95 euros”, comenta el director de Filmin, Jaume Ripoll, que descarta xifres similars als 19,95 dòlars (18,42 euros) que ha posat Universal a les seves estrenes online. Mentre espera que arribin les propostes dels productors, Filmin també ofereix nous continguts: la setmana passada va avançar un pack de films del coreà Hong Sang-soo (inclòs l'inèdit en sales Grass) i aquest dijous estrena l'aclamada La flor de Mariano Llinás i el projecte The Filmin Times, un recorregut per la història d'Europa que inclou l'estrena online en alta definició de Shoah, el monumental documental de Claude Lanzmann sobre el genocidi jueu.