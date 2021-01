Les exposicions que no et pots perdre aquest 2021

El món de l'art està obstinat en tornar a la normalitat després dels estralls del covid. Aquestes seran algunes de les grans cites de l'any.

Els més blockbuster

Botticelli, Dürer, Vermeer, Picasso i Yayoi Kusama

Si la pandèmia no espatlla els trànsits de les obres, l’any serà ple de grans exposicions d’artistes que generen cues: Sandro Botticelli, al Museu Jacquemart de París (setembre-gener del 2022); Dürer a la National Gallery de Londres (març-juny); Vermeer a la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresden (març-juny); Yayoi Kusama a la Bauhaus berlinesa (març-agost). Picasso és un clàssic d’aquestes llistes, i Barcelona tindrà un paper destacat en una de les seves exposicions de l’any: l’Art Gallery d’Ontario recuperarà a la tardor la gran exposició sobre l’època blava de Picasso que es va haver d’ajornar per la pandèmia.

651x366 'Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World', de Sisyu i teamLab / teamLab/PACE GALLERY/CAIXAFORUM BARCELONA 'Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World', de Sisyu i teamLab / teamLab/PACE GALLERY/CAIXAFORUM BARCELONA

A casa nostra promet atraure molt públic l'exposició que el CaixaForum dedicarà al col·lectiu japonès teamLab, amb dues obres (projeccions de gran format en moviment, immersives i multisensorials) amb les quals volen explorar les relacions entre l'art i la tecnologia i com ens relacionem amb el nostre entorn (abril-agost).

La força dels anys 20 i 30

Els bojos anys 20 al Guggenheim i ADLAN a la Fundació Joan Miró

L’efervescència de l’art del primer terç del segle passat serà la protagonista de dues grans exposicions de l’any: el Guggenheim de Bilbao viatjarà a Els bojos anys vint de Berlín, París, Viena i Zuric per mostrar com les avantguardes van ser un fenomen europeu (maig-setembre). La mostra tindrà el valor afegit que el muntatge anirà a càrrec del director teatral Calixto Bieito. A Barcelona, l’exposició Joan Miró i ADLAN a la fundació de l’artista (març-juliol) reconstruirà el paper que els Amics de l'Art Nou van jugar en la introducció de la modernitat a Catalunya i també a la resta de l’Estat. S’hi podran veure una selecció d’obres de les cinc exposicions efímeres que Miró va fer perquè els membres d’ADLAN poguessin conèixer en primícia les peces que després viatjaven a París, Nova York i Zuric.

Noms femenins que cal subratllar

Georgia O’Keeffe a Madrid i Alice Neel a Bilbao

La protagonista de la tardor del Guggenheim de Bilbao serà Alice Neel, amb els retrats amb els quals atrapava l’ànima dels models (setembre-gener del 2022). En paral·lel també faran una antològica de les Dones de l’abstracció dels segles XX i XXI, com Sophie Taeuber-Arp, a qui la Tate Modern (juliol-octubre) i el MoMA de Nova York dedicaran una exposició individual. A Madrid, al Museu Thyssen es podrà veure la primera retrospectiva a Espanya d’una altra gran artista nord-americana, Georgia O’Keeffe (abril-agost), i la de René Magritte que va quedar posposada per la pandèmia (setembre-gener del 2022).

651x366 'Nancy i Olivia', d'Alice Neel / ESTATE OF ALICE NEEL/DAVID ZWIRNER/GUGGENHEIM BIKLBAO 'Nancy i Olivia', d'Alice Neel / ESTATE OF ALICE NEEL/DAVID ZWIRNER/GUGGENHEIM BIKLBAO

El poder de la pintura

Vicenç Viaplana, Yago Hortal i Antoni Llena a la Vila Casas

La programació dels diversos espais de la Fundació Vila Casas inclourà tres exponents destacats de la pintura catalana: Can Framis acollirà l’exposició més ambiciosa de Vicenç Viaplana i la primera retrospectiva de Yago Hortal (totes dues de febrer a maig), i els Espais Volart una gran exposició d’Antoni Llena (maig-juliol). Mentre que els dos primers artistes són més ortodoxos dins l'abstracció, la visió de la pintura d’Antoni Llena està marcada per un caràcter conceptual més enllà de qualsevol etiqueta i per la fragilitat dels materials. La presència dels grans noms de l’art català s’estén al museu d’escultura de la fundació, Can Mario, a Palafrugell, amb una exposició titulada Joan Miró - Antoni Gaudí - Joaquim Gomis (juliol-novembre).

El MNAC: guerra i Gaudí

Francesc Torres farà una intervenció a la Sala Oval

El 2021 serà un any molt intens al Museu Nacional d’Art de Catalunya, protagonitzat per la Guerra Civil, amb una intervenció de Francesc Torres a la Sala Oval; i una gran exposició a la tardor sobre Antoni Gaudí que es podrà veure al CaixaForum de Madrid i al Museu d’Orsay. També ho serà perquè fruit dels estralls de la pandèmia el museu va replantejar la seva estratègia per potenciar la presència d’artistes joves al museu. La gran exposició gaudiniana, comissionada pel director de la Càtedra Gaudí, Juan José Lahuerta, abordarà el llegat de l’autor de la Pedrera en relació amb la Barcelona del seu temps (a partir del setembre).

El Miquel Barceló recent

El Museu Picasso de Màlaga explora els cicles creatius de l'artista

Després de quedar ajornada per la pandèmia, el Museu Picasso de Màlaga obrirà l’exposició de Miquel Barceló, titulada Metamorfosi (gener-setembre). Inclourà trenta ceràmiques, tretze pintures de gran format, una quarantena d’aquarel·les, sis quaderns de viatges, una petita escultura i una instal·lació amb set bronzes de grans dimensions realitzats entre els anys 2015 i 2020. L’objectiu del comissari, Enric Juncosa, és posar de manifest com una obra de l’artista porta a una altra en un procés de “reinvenció cíclica”.

651x366 Miquel Barceló amb una de les seves ceràmiques recents / MUSEU PICASSO DE MÀLAGA Miquel Barceló amb una de les seves ceràmiques recents / MUSEU PICASSO DE MÀLAGA

L’any de les reporteres

Foto Colectania exposarà la gran reportera Mary Ellen Mark

La Fundació Foto Colectania serà la protagonista de les exposicions de fotografia de l’any amb la mostra que dedicarà a la gran Mary Ellen Mark, membre de l’agència Magnum i col·laboradora de mitjans prestigiosos com Life, The New York Times, Vanity Fair o New Yorker (març-juny). La mostra portarà per títol Vides de dones i inclourà treballs de projectes com els que Mark va dedicar al pavelló psiquiàtric de l’Hospital Estatal d’Oregon als anys 70 i les prostitutes de Bombai. Photographic Social Vision portarà a Madrid al març un nou treball de la fotoreportera Mar Contreras Coll, que mostrarà un nou capítol del seu treball sobre dones i religió, després de la sèrie sobre les dones del Nepal i el tabú de la menstruació.

651x366 Una de les fotografies de Claudia Andújar de la tribu yanomami / FUNDACIÓ MAPFRE Una de les fotografies de Claudia Andújar de la tribu yanomami / FUNDACIÓ MAPFRE

Al centre KBr de la Fundació Mapfre començaran l’any amb el projecte en favor dels indígenes yanomami de Claudia Andújar, a més de llançar el seu premi internacional de fotografia. La programació fotogràfica a Barcelona també inclourà una exposició d’Antoni Campañà al Museu Nacional d’Art de Catalunya (març), amb una selecció de les seves imatges de la Guerra Civil.

651x366 Una de les fotografies d'Antoni Campañà de la Guerra Civil / MNAC Una de les fotografies d'Antoni Campañà de la Guerra Civil / MNAC

Neixen nous museus

François Pinault inaugurarà una seu de la seva col·lecció a París

Les dues grans obertures dels pròxims mesos que escalfen motors són d’antologia: el nou Museu Munch, a Oslo, i el gegantí Gran Museu Egipci. I això no és tot: després de les seus venecianes al Palazzo Grassi i la Punta della Dogana, la col·lecció Pinault desembarcarà a París amb una altra seu espaterrant, la Borsa de Comerç, la inauguració de la qual està prevista d'aquí unes setmanes. El magnat francès ha tornat a col·laborar amb l’arquitecte japonès Tadao Ando, que ha creat un recorregut amb deu espais expositius amb més de 3.000 metres quadrats. A Espanya, està previst que acabin les obres del CaixaForum de València dins l’Àgora de Santiago Calatrava a la Ciutat de les Arts. El futur edifici d’Enric Ruiz-Geli tindrà una superfície expositiva de 6.500 metres quadrats. I el Museu Reina Sofia estrenarà nous espais a l’antic hospital de Sabatini per mostrar la part més recent de la seva col·lecció. També s’expandeix amb un nou edifici el Museu Helga de Alvear a Càceres, i la galeria Hauser and Wirth obrirà una nova seu a l’illa del Rei menorquina.

El museu d’arquitectura

El Reina Sofia incorporarà l’arquitectura a la seva col·lecció

Després de la polseguera que va aixecar la donació de l’arxiu de l’arquitecte Josep Antoni Coderch al Museu Reina Sofia per part dels seus hereus, la institució exercirà el seu paper de museu d’arquitectura desplegant-lo de manera transversal per les seves col·leccions. De retruc, posarà damunt la taula el debat de si cal replantejar el projecte del nonat Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme de Catalunya.

Recordar Enric Miralles

El Museu del Disseny acollirà una exposició sobre l’arquitecte

El Museu del Disseny és la primera institució que ha presentat una de les quatre exposicions commemoratives del vintè aniversari de la mort d’Enric Miralles (1955-2000): al juny presentarà una mostra amb els seus dissenys i el títol de Perpetuum Mobile. Una altra de les exposicions es podrà veure al Saló del Tinell i inclourà algunes de les grans fites de Miralles, com el cementiri nou d’Igualada, fruit de la seva primera etapa al costat de l’arquitecta Carme Pinós. Un altra exposició d’arquitectura que es podria concretar enguany és la del despatx RCR al Centre Georges Pompidou de París.

651x366 L'arquitecte Enric Miralles amb la taula 'Ines Table' / MUSEU DEL DISSENY L'arquitecte Enric Miralles amb la taula 'Ines Table' / MUSEU DEL DISSENY

Queer i tropical

El Macba farà la gran exposició de Félix González-Torres

La primera nova gran exposició de l’any al Macba serà la gran retrospectiva de Félix González-Torres que va quedar ajornada per la pandèmia (març). L’artista va morir l’any 1996 de les complicacions derivades de la sida, i en aquesta mostra, titulada Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació, la seva obra s’analitzarà dins el discurs postcolonial i en relació amb els vincles entre Espanya i Amèrica. Un altre dels plats forts serà la posada de llarg de la donació de la col·lecció de Rafael Tous, plena de grans noms de l’art conceptual català.