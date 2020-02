La família de Montserrat Caballé crea una fundació per mantenir viva la seva memòria

La família de Montserrat Caballé ha presentat aquest dijous la Fundació Privada Montserrat Caballé, que té per objectiu vetllar per la memòria de la soprano barcelonina, així com promoure la vessant docent que va desenvolupar l'artista. La Fundació reprèn el Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé, que acollirà uns 500 participants amb jurats de reconegut prestigi internacional i tindrà una seu itinerant. El primer teatre en acollir el certamen serà el Liceu el 6 d'octubre del 2020, i el 2021 ho farà el Teatro Real de Madrid. Es preveu que en un futur se celebri a París, Nàpols, Roma o Nova York. Un dels objectius de la Fundació a llarg termini és que es dediqui un museu a Caballé. El guanyador rebrà 15.000 euros, el segon 6.000 euros i el tercer 3.000. L'última edició d'aquest concurs es va celebrar el 2015.

"És molt maco això dels homenatges i medalles pòstumes, però faltava que la seva essència continués viva", ha dit la presidenta de la Fundació i neboda de la soprano, Montse Caballé Claus, en la presentació del projecte. El president del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, ha afirmat que "ara és el moment de començar a construir el futur de la memòria" al voltant de Montserrat Caballé, i reconèixer la fidelitat "incondicional" que va tenir amb el teatre de la Rambla. Després d'un any de preparació, Montse Caballé Claus no ha pogut evitar les llàgrimes en presentar el projecte que la soprano volia que ella posés en marxa. "És important que l'obra de la Montserrat continuï. La Fundació havia de ser-hi", ha assenyalat la directora de l'entitat, que ha agraït els consells del tenor Josep Carreras per tirar endavant l'entitat. Carreras és patró honorífic de la Fundació juntament amb Teresa Berganza, Jaume Aragall, Joan Pons, Carlos Álvarez, Lluís Pasqual i Josep Sánchez Llibre. El president honorífic és el marit de la soprano, Bernabé Martínez.

El fet que la família Bertrand, família de mecenes catalans molt vinculada al teatre, ajudés una jove Caballé a poder estudiar va fer que "durant tota la seva vida volgués retornar el que li van donar", ha explicat la seva neboda. "Retornar-ho a joves talents, amb estudis, fer-los debutar amb ella i poder-los llançar a una carrera professional", ha apuntat. Un dels objectius futurs de la Fundació és ajudar joves talents mitjançant beques i estudis a poder debutar en escenaris amb artistes de talla internacional.