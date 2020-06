Un Festival Grec "rebel" amb Baró d'Evel, Angélica Liddell i Carme Portaceli

La presentació del Festival Grec de Barcelona és, en certa manera, la llum al final del túnel. Després de mesos amb l'activitat teatral paralitzada per culpa de la crisi sanitària del coronavirus, el festival ha donat a conèixer aquest dimarts la programació d'una nova edició que s'ajusta a les mesures per poder representar espectacles presencials i, alhora, garantir la seguretat dels treballadors, els artistes i el públic. El Grec s'inaugurarà el 30 de juny al Teatre Grec amb A tocar, un muntatge de Baró d'Evel que retrà un homenatge al personal sanitari i que comptarà amb artistes convidats com Frederic Amat, Refree, Tortell Poltrona i Maria Muñoz. L'espectacle serà una declaració d'intencions en un moment en què la societat catalana just aixeca el cap després de la primera onada de la pandèmia. "És un Grec rebel que no renuncia a lluitar", diu el director del festival, Francesc Casadesús.

El coronavirus ha obligat el festival a repensar el seu format, amb tots els espais a un terç de la capacitat, i en el cas del Teatre Grec reduït a 800 espectadors. Tot plegat farà que aquest any el Grec es vertebri al voltant de tres eixos. El primer estarà format per la programació presencial –formada per 48 espectacles–, que es podrà veure del 30 de juny fins al 31 de juliol en espais com el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música i el Jamboree. Hi passaran artistes internacionals com els francesos Compagnie XY, que estrenaran Möbius, i els belgues Peeping Tom amb el díptic La porta absent i La cambra perduda. També hi serà l'uruguaià Sergio Blanco amb Covid-451 i Memento mori.

651x366 'Mobius', de la Companyia XY, és un dels espectacles que es veuran al Grec / CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / ICUB 'Mobius', de la Companyia XY, és un dels espectacles que es veuran al Grec / CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / ICUB

Portaceli i el coronavirus

Aquest any el Grec ha centrat els esforços en donar suport a l'escena local. Per això el festival serà l'escenari de The scarlet letter d'Angélica Liddell, The mountain de l'Agrupación Señor Serrano, Rèquiem nocturn de Pere Faura i Estat d'emergència, una creació col·lectiva encapçalada per Joan Ramon Graell. El covid-19 serà més o menys present al llarg del festival, ja sigui perquè els espectadors hauran de portar mascareta (una mesura obligatòria als espais tancats) o bé perquè alguns espectacles l'abordaran directament. És el cas de No passa cada dia que algú ens necessiti (de fet no és gens habitual que algú ens necessiti), una obra de Carme Portaceli amb textos escrits durant la pandèmia. Entre les propostes musicals hi haurà Omara Portuondo, Manel, Els Amics de les Arts, Mayte Martín i els omnipresents Stay Homas.

La segona branca del Grec prendrà una forma virtual i transcorrerà en paral·lel amb la primera part del festival. Hi haurà propostes de creadors llatinoamericans com Daniel Veronese, Gabriel Calderón, Manuela Infante i Los Colochos. D'aquesta manera, el festival reforça la seva connexió amb Llatinoamèrica, que és la zona que protagonitza la programació d'enguany. A més, virtualment es podrà seguir el procés de creació de diversos espectacles i hi haurà converses teatrals, com també activitats per a professionals.

Un festival que s'allarga fins a l'any vinent

Bona part de les coproduccions del Grec no es podran estrenar al juliol, però el festival les manté i les exhibirà els mesos vinents. Aquesta tercera pota del festival transcorrerà des de la tardor fins a l'any vinent a espais com el Teatre Romea, la Beckett, la Flyhard, La Gleva, El Maldà i el Teatro Español de Madrid. A aquest últim s'hi podrà veure La casa de los espíritus de Carme Portaceli. Entre les propostes que formen part d'aquest paquet de programació hi ha El màgic d'Oz dirigit per David Selvas, una peça de Pablo Messiez i Sílvia Pérez Cruz, un espectacle de Josep Maria Miró i un altre de Denise Duncan. En total, el Grec acollirà 108 propostes, 36 de les quals seran espectacles que es representaran entre la tardor i el 2021. El festival manté el pressupost d'anteriors edicions de 3,3 milions d'euros i rebaixa el preu de les entrades, que costaran 15 euros.