El Festival de Pedralbes tanca amb 32.864 espectadors i el 87,88% d'ocupació

El Fes Pedralbes –el nom que ha adoptat la versió alternativa del Festival Jardins de Pedralbe– tanca amb 32.864 espectadors i una ocupació del 87,88% als 54 concerts programats. El festival s'ha allargat durant 27 dies i una desena de les actuacions han fet sold out, com ara la d'Andrea Motis, Los Secretos i Els Pets. El director del festival, Martín Pérez, ha explicat a l'ACN que, tenint en compte la situació de pandèmia, són unes xifres "excepcionals i extraordinàries". "Molta de la gent que ha vingut ha hagut de tenir molta determinació perquè possiblement a casa seva els han dit «ni se t'acudeixi anar-hi»", ha apuntat Pérez, que ha afegit que les bones xifres demostren que la celebració del festival "era una demanda del públic".

El festival Fes Pedralbes tancarà oficialment l'edició especial amb motiu del covid-19 aquest diumenge 16 d'agost amb el concert d'Els Pets, que ja ha exhaurit totes les localitats. En total, una desena de concerts han fet sold out, entre els quals el d'Andrea Motis, Los Secretos i David Bisbal. El festival va arrencar el 10 de juliol i ha comptat amb un total de 54 actuacions. Segons les xifres dels organitzadors, el certamen ha generat 735 llocs de treball, tant directes com indirectes. D'altra banda, el pressupost d'aquesta versió renovada del festival ha estat d'un milió d'euros.

El director del Festival de Pedralbes, Martín Pérez, ha titllat aquesta edició del festival d'"excepcional en tots els sentits" i ha dit que ha estat una "enorme satisfacció" haver-lo pogut tirar endavant. A més, creu que el públic ha estat "molt afectuós" i que no ha posat cap pega a totes les mesures de seguretat que s'han hagut d'implementar a causa del coronavirus, tot al contrari, "ens les demanaven".

L'impacte de la incertesa informativa

Pérez també creu que el ritme de venda de les entrades ha estat influenciat per les notícies que s'anaven publicant en relació al covid-19. Tot i que creu que la qualitat dels artistes també ha estat determinant en si un concert ha fet sold out o no, considera que "quan la gent s'ha sentit més còmoda en relació a les informacions respecte al covid-19, aleshores han vingut més". D'altra banda, també assegura que el boca-orella ha estat molt important.

El director del Fes Pedralbes també ha explicat que la incertesa informativa que es va viure a finals de juliol en relació a si es podrien celebrar activitats culturals a Barcelona o no va aturar completament la venda d'entrades. "Ens vam quedar completament a zero. Veníem de vendre 400 entrades diàries i, d'un dia per l'altre, ens vam quedar a zero", ha lamentat Pérez, que ha dit que després les autoritats ja van rectificar però "la notícia que s'aturava l'activitat cultural ja havia circulat".

Els concerts d'aquesta nova versió del festival han tingut lloc en dos escenaris diferents dins dels jardins de Pedralbes, un a la zona Village, i l'altre davant del Palau Reial, amb un aforament de 800 persones, ampliable a 1.000. Al Village s'hi accedia amb una entrada independent que tenia un cost de cinc euros, mentre que els espectadors que havien comprat l'entrada per a l'actuació principal a l'escenari entarimat, també podien gaudir del concert previ en aquesta zona. En conjunt, l'ocupació a les dues zones ha estat de 32.864 persones, de les quals 20.168 tenien entrada per al concert principal –que també donava accés a la zona Village– i 12.696 només per a la zona Village.