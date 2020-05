Els finalistes dels FAD reinvidiquen l'arquitectura austera, col·lectiva i de proximitat

Els finalistes de la 62a edició dels Premis FAD d'arquitectura , fets públic aquest matí coincidint amb l'inici de la Setmana de l'Arquitectura, semblen avançar-se als estralls de la crisi actual i evoquen una arquitectura de crisi, amb edificis que destaquen per una austeritat gairebé vernacular i per com posen en valor el seu entorn. La llista de seleccionats també crida l'atenció per com revindica l'arquitectura pública i comunitària. Entre els seleccionats hi ha els habitatges fets amb contenidors marítims impulsats per l'Ajuntament de Barcelona, de David Juárez Latimer-Knowles, Jon Begiristain Mitxelena i Yaiza Terré Alonso; 79 habitatges de protecció oficial a Sant Boi, de Mariona Benedito Ribelles i Martí Sanz Ausàs, en col·laboració amb l'estudi de Juan Herreros; i una residència d'avis de baix consum energètic a Zamora, de Javier de Antón Freile.

Entre els finalistes en la categoria internacional hi ha el Museu Cantonal de Belles Arts de Lausana, de l'estudi barceloní Barozzi Veiga; el Museu Bauhaus a Dessau, d'Addenda Architects, també establerts a Barcelona; i el muntatge de l'última exposició catalana a la Biennal de Venècia d'art, Perdre el cap, de Tiziano Schürch.

En la categoria de Paisatge i Ciutat hi ha la remodelació de la plaça de Mansilla Mayor, a Lleó, i Escenografia d’urgència, al carrer Valls Nous d'Olot, dels arquitectes Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau i de l'artista Quim Domene. Tot i així, crida l'atenció la façana arrugada de l'ampliació d'un habitatge a Cartagena, de Javier Peña Galiano i Lola Jiménez Martínez.

En aquesta edició es van presentar 597 obres, 484 als Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme, 42 als Premis FAD Internacionals i 71 als Premis FAD de Pensament i Crítica. El jurat està presidit per la directora de la Fundació Mies van der Rohe, l'arquitecta Anna Ramos; i els vocals són Atxu Amann, Cristina Bestratén, Tomás López Amat, David Morros i Marc Aureli Santos.