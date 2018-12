La Fiscalia aclareix que no s'ha querellat contra Shakira

La Fiscalia de Barcelona ha aclarit, en un comunicat, que no s'ha querellat contra la cantant Shakira. El ministeri públic explica que el 30 de novembre van acabar les diligències d'investigació i que encara està estudiant la decisió a adoptar. El comunicat sorgeix arran d'unes informacions publicades pel diari 'El País' en què explicava que després de mesos d’investigació, la fiscalia havia conclòs que entre el 2011 i el 2014 Shakira va defraudar presumptament 14,5 milions d’euros a Hisenda amb els impostos de la renda (IRPF) i patrimoni. També assegurava que la Fiscalia presentaria una querella al jutge per tres delictes de frau fiscal presumptament comesos per la cantant.

La fiscalia es querellarà contra Shakira per frau fiscal

L'oficina de comunicació de l'artista va emetre la setmana passada un comunicat en què assegurava que Shakira Isabel Mebarak Ripoll "ha complert en tot moment les seves obligacions tributàries i no deu res a la Hisenda espanyola".