'La força de l'Ebre', un videoclip per recordar que el riu és vida

"Som fills de la Terra de l'Ebre. / Portem molts anys de puny alçat / pa defensar que l'aigua del riu / arribe a la mar pel seu curs natural". Així comença 'La força de l'Ebre', la cançó de Pepet i Marieta que serveix per commemorar els divuit anys de lluita de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.

"Que l’Ebre no ha de ser mai / un negoci per al capital / lo seu futur és a les nostres mans", continua la cançó, en què també participen Gemma Humet, La Pegatina, Ebri Knight, El Diluvi, Joan Rovira, Los Sirgadors i La Carrau. I en el videoclip que ha dirigit Mario Pons, de Segula Films, també hi col·laboren Arturo Gaya i Quique Pedret (Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries), el Club de Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja, els Castellers de Tortosa i els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, Colla Castellera del Delta de l'Ebre. El videoclip aplega imatges de les diferents mobilitzacions organitzades per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, com les d'aquella multitudinària manifestació que va desbordar Amposta el 2016 i en què es demanava que s'aturés el Pla Hidrològic.

'La força de l'Ebre' sonarà en directe a la gran diada ebrenca que tindrà lloc el 30 de març al Pavelló 1 d'Octubre d'Amposta. Durant la jornada, actuaran els principals grups musicals ebrencs, alhora que hi haurà una mostra del teixit associatiu i cultural de la zona per reivindicar de manera festiva la defensa del riu i del territori.

'La força de l'Ebre' forma part dels actes de celebració dels 18 anys de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, que es van iniciar el setembre passat amb una festa a Tortosa. Des d'aleshores, s'han organitzat diversos debats entre els joves de la conca de l'Ebre, científics, ONGs i periodistes per constatar el paper del moviment social durant aquests 18 anys de lluita.



Un dels elements centrals de la commemoració ha sigut la campanya de micromecenatge, mitjançant la qual un col·lectiu de 265 persones, ajuntaments, entitats i organitzacions van aportar 12.060 euros per reforçar la feina de conscienciació, denúncia i mobilització que duu a terme la plataforma. Actualment s’està treballant en diferents materials divulgatius, així com en una exposició per augmentar la consciència social sobre la importància de la preservació de l'aigua.